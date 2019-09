Chùm bóng bay phát nổ, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện

Ngày 18/9, 3 cầu thủ U14 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gồm Ng.D.Đ (trú tại huyện Thanh Chương), T.Ng.Q (trú tại huyện Diễn Châu), Ph.M.H (trú tại TP Vinh) bị bỏng khí hydro, trước đó vẫn đang được điều trị tại khoa chấn thương bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Người bị thương thứ 4 là ông L (làm bảo vệ tại câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An) đã được chuyển ra Hà Nội điều trị.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Hồ Văn Chiêm – GĐ điều hành Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng xác nhận thông tin trên.

Trước đó, vào sáng ngày 15/9, tại sân trong của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có diễn ra lễ khai mạc trận bóng giữa Ngân hàng Bắc Á và một ngân hàng khác.

Trong buổi lễ có sử dụng một số chùm bóng bay được bơm đầy khí hydro. Lúc này nhóm cầu thủ U14 đứng gần đó có kéo chùm bóng bay đến để phía trên đầu với mục đích che nắng. Khi các cầu thủ đang đứng dưới chùm bóng bay thì chùm bóng bay chứa đầy khí hydro bất ngờ phát nổ.

Hậu quả khiến 3 cầu thủ Đ, H và Q bị bỏng, được đưa đến bệnh viện sản nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bỏng vùng mặt, cổ, tay... Riêng ông L cũng bị bỏng nặng được đưa đến bệnh viện sau đó chuyển ra Hà Nội điều trị.

Hiện các nạn nhân đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện./.