Chuyên gia tim mạch bác tin đồn virus 'viêm cơ tim' gây chết người

Những ngày qua, người dân đang truyền tai nhau, chia sẻ câu chuyện về một loại virus lạ lây lan và chết người hàng loạt có tên “virus viêm cơ tim”. Những người bị nhiễm virus này có chung biểu hiện sốt cao, sốt rét, mê man và qua đời sau 1-2 ngày cấp cứu trong bệnh viện.

Điển hình là trường hợp của chủ tài khoản B.L. Trên trang cá nhân facebook của mình chị chia sẻ về cái chết của 2 cô gái. Hai bệnh nhân này trước đó vẫn khỏe mạnh nhưng đột ngột ra đi chỉ cách nhau 2 ngày với triệu chứng giống nhau: sốt rét, sốt cao, không thể cứu chữa do mắc virus lạ.

Tương tự, một tài khoản khác cũng chia sẻ về trường hợp bệnh nhân ở khu vực Tây Sơn, Chùa Bộc (Hà Nội) “chết do nhiễm virus lạ” với cùng biểu hiện như 2 bệnh nhân trên. “Người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đại học Y truyền nước và Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi sau 2-3 ngày...”, chủ tài khoản này cho biết.

Đáng chú ý, những tài khoản này khẳng định, nguyên nhân gây ra cái chết của các bệnh nhân là do 1 loại “virus lạ”, hay còn gọi là “virus viêm cơ tim”. Loại virus này có khả năng tấn công thẳng vào cuống tim, lây lan nhanh chóng và làm chết người hàng loạt.

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện này khiến không ít người dân hoang mang, lo lắng về một “đại dịch lây lan”.

Để làm rõ thông tin này, trả lời phóng viên VTC News, PGS. TS Phạm Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, chuyện có virus lạ mang tên là virus viêm cơ tim có thể lây lan và gây chết người hàng loạt là không có cơ sở.

“Tính tới thời điểm hiện tại, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện bất cứ bất thường nào về mặt dịch tễ. Do đó, người dân không nên hoang mang”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, dựa vào những thông tin được đưa trên mạng xã hội những ngày qua có thể thấy, việc có người vào viện với biểu hiện sốt rét, sốt cao rồi qua đời sau 1-2 ngày cấp cứu tại bệnh viện là hoàn toàn có thể xảy ra, không có gì lạ kể cả là người già, thanh niên trẻ tuổi hay phụ nữ có thai, không riêng gì người mắc viêm cơ tim.

“Chỉ có thông tin như vậy mà nhiều người chia sẻ, đồn thổi là sai lầm. Kể cả chuyện 2 gia đình ở cạnh nhau cũng có thể xảy ra 2 trường hợp cùng triệu chứng, chết cùng lúc. Thậm chí có người còn đồn là bị ma ám. Nhưng những chuyện như vậy là hoàn toàn không có cơ sở”, ông Hùng nói.

Về phía bệnh viện, ông Hùng khẳng định, chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào đột biến có tính chất quy luật nào như lời đồn. Ngoài ra, không thể khẳng định sốt cao, sốt rét là do virus lạ hay virus viêm cơ tim lây lan làm chết người. Bởi bệnh viêm cơ tim có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: do thuốc, do ngộ độc, nhiễm trùng… Và việc phát hiện, chẩn đoán viêm cơ tim cũng phải dựa trên xét nghiệm, thăm khám cụ thể có tính khoa học chứ không phải “chẩn đoán mồm”.

“Cho tới giờ chưa có nghiên cứu nào hay công bố nào cho thấy có virus đặc hiệu gây ra viêm cơ tim. Ngoài ra, viêm cơ tim cũng mang tính chất cá thể không lây lan và cũng không phát triển thành dịch bao giờ. Do vậy, một vài trường hợp nhỏ lẻ không có ý nghĩa hay giá trị nào về mặt dịch tễ. Người dân không nên đồn thổi, rồi hoang mang”, ông Hùng khuyến cáo./.