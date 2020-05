Công an Hà Nội tập trung xử lý các điểm “nóng” về trật tự ATGT

Thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Công an các quận huyện đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Sau gần 2 tuần ra quân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều chuyển biến. Nhiều điểm trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm trật tự giao thông đến nay đã được xử lý.

Tình trạng xe tải, xe Container dừng đỗ trên đường Lý Sơn gây mất TTATGT đã được xử lý triệt để.

Đường vành đai 3 (qua địa bàn các quận như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên…) là tuyến giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Do mật độ phương tiện giao thông trên tuyến cao, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Trong khi đó, không ít người điều khiển phương tiện vẫn vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đó là thực trạng xe khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định; người đi bộ đi trên đường cao tốc để đón xe khách, xe ôm đi vào đường cấm.... Đặc biệt, đoạn qua địa bàn quận Long Biên, tình trạng người dân bán hàng rong và bán ổi tràn lên lòng đường diễn ra khá phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Công an quận Long Biên chỉ đạo công an các phường Thạch Bàn, Cự Khối phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý những trường hợp vị phạm.

Đường vành đai 3 qua địa bàn quận Long Biên đã thông thoáng sau lập lại TTATGT.

Trung úy Phạm Anh Tuấn, Công an phường Cự khối quận Long Biên cho biết:“Để giải quyết vấn đề này công an phường Cự Khối cũng đã phối hợp với các đơn vị như: Đội 113 công an quận, Thanh tra giao thông và công an phường Thạch Bàn để tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các hộ dân ký cam kết chấm dứt tình trạng bán ổi trên tuyến đường này. Ngoài ra, công an phường cũng đã cắt cử cán bộ chiến sĩ chốt tại các địa điểm có người dân bán ổi xử lý các trường hợp vi phạm. Đến nay, tình hình đã được giải quyết và bộ mặt đô thị được khang trang và tình hình giao thông được đảm bảo”.

Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, Công an quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch 115, triển khai rộng khắp, quyết liệt trên địa bàn. Sau gần 2 tuần thực hiện, tổng kiểm soát phương tiện, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên đã chuyển biến rõ rệt. Tình trạng người dân bán hàng rong, ô tô, taxi, xe ôm “tiện đâu dừng, đỗ đấy” trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Lý Sơn, đầu cầu Vĩnh Tuy... đã được xử lý triệt để. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Công an quận thường xuyên kiểm tra đột xuất tại các địa bàn phức tạp, kịp thời xử lý các vi phạm, phát sinh…

Đây từng là "điểm nóng" về tình trạng bán hàng rong trên tuyến đường vành đai 3.

“Chúng tôi tuyên truyền đến tất cả tầng lớp nhân dân, đặc biệt nòng cốt là các phường, các ban, ngành, đoàn thể, các trường, các khu công nghiệp. Giải pháp thứ hai chúng tôi tăng cường xử lý vi phạm. Đây là việc rất quan trọng và đặc biệt quan trọng. Nếu chúng ta không xử lý kiên quyết khi sau khi đã tuyên truyền nhiều lần tới người dân. Đồng thời tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để tăng cường công tác kiểm tra để người dân phải chấp hành, qua đó nâng cao được ý thức lên. Chúng tôi làm việc này để làm sao lan truyền, lan tỏa hiệu ứng để người dân nhận thức được nhiều nhất và chấp hành tốt nhất trật tự an toàn giao thông”, Thượng tá Hà cho hay.

Trong khi đó, tại địa bàn quận Hoàng Mai-cửa ngõ phía Nam ra vào thành phố và hai bến xe trọng điểm là Giáp Bát, Nước Ngầm, công an quận Hoàng Mai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm. Cùng với giải tỏa áp lực giao thông tăng cao sau thời gian giãn cách xã hội, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý tình trạng xe khách “rùa bò”, dừng đón trả khách trên đường đường Kim Đồng, Giải Phóng…

Vỉa hè lòng đường thông thoáng tại phường Thạch Bàn.

Trung tá Đặng Quang Thăng, Tổ trưởng Tổ trật tự, Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của Công an thành phố, công an quận. Chúng tôi đảm bảo trật tự giao thông cả trong bến xe và cả ngoài bến xe; phối hợp với Đội giao thông trật tự xử lý các vi phạm để bảo đảm tình tình giao thông trên địa bàn…

Sau gần 2 tuần kiểm tra, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt gần 20.000 trường hợp vi phạm giao thông, với số tiền phạt hơn 9 tỷ đồng. Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, mục tiêu cao nhất của đợt ra quân là bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông../.