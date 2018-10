Công an phá khóa, kiểm tra kho hàng mỹ phẩm nghi vấn

Công an tỉnh Cà Mau không nhận được sự hợp tác khi kiểm tra một kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mỹ phẩm N-Colliage (khóm 4, phường 4, TP Cà Mau, Cà Mau). Sau đó lực lượng nghiệp vụ đã phá khóa để tiến hành vào kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm và vỏ mỹ phẩm

Việc thực hiện phá khóa được Công an tỉnh Cà Mau thực hiện vào khoảng 16h30’ chiều 9/10, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Khi vào được bên trong, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện kho hàng chứa nhiều loại mỹ phẩm được ghi xuất xứ từ Thái Lan và nhiều vỏ, hộp mỹ phẩm được ghi là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mỹ Phẩm N-Collagen. Tại hiện trường, còn có 1 thau đựng chất lỏng có màu trắng ngà giống như mỹ phẩm được công ty tự sản xuất.

Trong kho hàng có cả thau chứa hỗn hợp chất giống như kem nghi được công ty tự sản xuất

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong một lượng lớn hàng hóa của công ty này do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện một người đàn ông vận chuyển 2 kiện hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Qua điều tra, ngành chức năng phát hiện số hàng hóa này của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mỹ phẩm N-Colliage.

Đến khoảng 12h trưa 9/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty này tại phường 4, TP Cà Mau. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến kiểm tra nhân viên công ty này phản ứng, đẩy lực lượng công an ra khỏi kho, khóa cửa bỏ đi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong một lượng lớn hàng hóa để làm rõ vụ việc

Sau đó, lãnh đạo Công an Tỉnh Cà Mau đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc và lực lượng chức năng đã thực hiện phá khóa kho hàng để kiểm tra. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

