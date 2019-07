Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ thai nhi tử vong với vết thương ở cổ

Chiều 6/7, trao đổi với phóng viên, Đại tá Đặng Hoài Sơn – PGĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều cùng ngày ông đã có buổi làm việc trực tiếp với Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, Công an huyện Đức Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ, đại diện Sở Y tế Hà Tĩnh, bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.

Tại buổi làm việc, ông cũng đã chỉ đạo công an huyện Đức Thọ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc thai nhi tử vong tại bệnh viện huyện Đức Thọ vào ngày 30/6, xử lý theo quy định của pháp luật.



“Yêu cầu công an huyện Đức Thọ điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân gì, diễn biến ra sao? Hiện nay cơ quan điều tra công an huyện Đức Thọ đã làm trưng cầu hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Tĩnh để giám định” - Đại tá Sơn cho biết.

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ nơi xảy ra sự việc.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng cho biết đã nhận được yêu cầu từ phía Công an tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vụ việc. Sau khi Công an huyện Đức Thọ có công văn đề nghị, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn, mời những chuyên gia đầu ngành để đánh giá lại toàn bộ quy trình, diễn biến sự việc.

Bên cạnh đó phía Công an huyện Đức Thọ cũng đã lấy lời khai những cá nhân liên quan đến sự việc, đồng thời làm việc với gia đình sản phụ. Hiện sự việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin chi tiết.

Trước đó, khoảng 8h sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, trú huyện Can Lộc) có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Tại đây, bác sĩ thăm khám và cho biết cổ tử cung của sản phụ Tình đã mở 4 cm, tim thai và sức khỏe hoàn toàn ổn định, chờ sinh thường.

Bác sĩ Quyền người trực chính vào hôm xảy ra sự việc.

Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, bác sĩ thăm khám và cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. 19h20 cùng ngày, chồng chị Tình nhận được thông báo của ê-kíp y bác sĩ là con đã tử vong với vết đứt dài trên cổ nên người nhà sản phụ yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của thai nhi.



Ngày 2/7, Sở Y tế Hà Tĩnh có báo cáo Bộ Y tế về vụ việc cháu bé tử vong với vết đứt ở cổ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Theo nhận định của Sở Y tế, thai lưu trước đó khoảng 7 ngày. Trong khi đó, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, ông Phạm Hồng Cường lại cho rằng thai lưu cách 2 - 3 ngày.

Sau vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã tạm đình chỉ công việc với bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền cùng 2 nữ hộ sinh trong ê-kíp trực để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ cũng đã vào cuộc làm rõ vụ việc, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để phục vụ quá trình điều tra. Bên cạnh đó Công an huyện Đức Thọ cũng đã có công văn đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại toàn bộ quy trình sự việc./.

