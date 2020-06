Công an TP HCM nói về vụ việc CSGT Tân Sơn Nhất “trấn lột” tiền người vi phạm

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 của UBND TP HCM chiều nay (4/6), đại diện Công an TP HCM đã thông tin về việc một cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) đội Tân Sơn Nhất "trấn lột" tiền người vi phạm giao thông.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thế Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, qua xác minh, công an TP xác định vụ việc là có thật.

Ông Nguyễn Thế Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM

Theo đó, vào ngày 12/5/2020, Thượng uý H.T.M, đội CSGT Tân Sơn Nhất có lập biên bản vi phạm hành chính với anh P với lỗi “xe mô tô không gắn biển số với xe có qui định gắn biển số” và tạm giữ một giấy phép lái xe.

Còn liên quan đến vấn đề tố cáo có nhận tiền thì qua làm việc với anh P có cung cấp một số clip, ghi âm, hình ảnh xe đặc chủng CSGT, có số điện thoại gọi đòi tiền…

Công an TP đã giao Phòng CSGT xác minh, kết quả bước đầu Thượng uý H.T.M chưa thừa nhận vụ việc. Trong khi đó, khi cho nhận dạng thì anh P không nhớ mặt đồng chí CSGT này, số điện thoại đòi tiền giờ cũng không liên lạc được.

Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM Nguyễn Thế Long cho biết hiện Công an TP đang tiếp tục điều tra vụ việc: "Để làm rõ thì Giám đốc Công an TP cũng chỉ đạo, ra quyết định thanh tra giao cho Phòng Thanh tra lập tổ thanh tra để tiến hành thanh tra. Đến nay chưa có kết quả và sẽ thông báo khi có kết quả".

Trước đó, theo theo tố cáo của anh T.Đ.P (sinh năm 1997, tạm trú tỉnh Bình Dương), vào ngày 12/5, anh điều khiển chiếc xe Exciter mới mua chưa được cấp biển số di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị CSGT tên M. dừng xe kiểm tra giấy tờ. Sau đó, anh M thông báo lỗi vi phạm của anh P sẽ bị phạt 6,2 triệu đồng và yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng lái, tuy nhiên anh P không đồng ý./.