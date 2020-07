Công an và Quân đội phối hợp lập chốt chặn ở biên giới chống Covid-19

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 giữa hai Bộ trong phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 03).

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2020 nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng quận đội, công an đã phối hợp thành lập 1.584 tổ với 9.586 cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm soát, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới. Đồng thời, huy động lực lượng bảo đảm ANTT tại hàng trăm khu vực cách ly tập trung và địa điểm tổ chức đón công dân Việt Nam về nước; tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích người dân không tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa hai lực lượng thời gian qua; đề nghị các đơn vị chức năng của hai lực lượng nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03; phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, phát triển và triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hai lực lượng cũng cần tăng cường công tác trao đổi thông tin, đánh giá chính xác, dự báo sớm tình hình chiến lược; làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động...



Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thì đề nghị cơ quan Thường trực hai Bộ lựa chọn tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, khẩn trương tham mưu hoàn thiện Báo cáo trung tâm và ban hành Kết luận Hội nghị để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị các cấp trong Công an - Quân đội cần chủ động hơn nữa trong phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, Quân đội nhân dân nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả.

Trước mắt, hai Bộ cần phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai lực lượng giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.../.