Chiều 10/5, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang đã có Quyết định công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 10/6/2019.

Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn tỉnh An Giang.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, tính đến ngày 7/6, trên địa bàn tỉnh An Giang đã có 13 điểm xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 7/11 huyện, thị xã, thành phố với số lượng lợn đã tiêu hủy là 396 con. Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban dân dân tỉnh An Giang đã cấp bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang số tiền gần 17 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh An Giang đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh và các địa phương phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, xem công tác xử lý, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, thiết lập thêm các vị trí chốt kiểm tra lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, cũng như các "cửa ngõ" của tỉnh.

Các địa phương có dịch cần tăng cường theo dõi tình hình, nắm kỹ số lượng các hộ chăn nuôi và đàn lợn trong bán kính 1 km cách ổ dịch để quản lý nghiêm, tránh trường hợp hộ chăn nuôi bán lợn chạy bệnh, đồng thời phải xây dựng các phương án cụ thể, kịp thời xử lý đối với vùng có nguy cơ cao bán kính 3 km cách vùng dịch./.