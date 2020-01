Công điện tăng cường đảm bảo ATGT trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2020

VOV.VN - Theo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, số người tử vong do tai nạn giao thông trong 5 ngày đã tăng trên 12% so với cùng kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi.