Công đoàn An Giang tập trung hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Thời gian qua, liên đoàn lao động tỉnh An Giang không chỉ thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn, mà còn làm tốt nhiệm vụ chăm lo cả về đời sống vật chất, tinh thần. Từ đó, đã động viên, khuyến khích đoàn viên, người lao động an tâm, tích cực lao động sản xuất; Đây cũng chính là sợi dây gắn kết giữa đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và Tổ chức công đoàn.

Chăm lo cả về đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, người lao động an tâm, tích cực lao động sản xuất.

Năm 2019, thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, Liên đoàn lao động tỉnh và cấp huyện đã ký kết hợp tác với 30 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có chính sách ưu đãi, giảm giá hàng hóa, dịch vụ từ 5-30% cho đoàn viên công đoàn. Kết quả có gần 75.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng với số tiền ưu đãi hơn 8 tỷ đồng; hỗ trợ cất mới, sửa chữa hơn 120 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 4,2 tỷ đồng…



Anh Đoàn Minh Hiệp, 38 tuổi, ở phường Đông Thạnh, TP Long Xuyên, là công nhân Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, cảnh gà trống nuôi con. Trước đây, 2 cha con phải sống trong căn nhà lá dột nát; lương công nhân mỗi tháng chỉ được 6-7 triệu đồng, chi tiêu tiết kiệm cũng chỉ đủ sinh hoạt hàng ngày. Nhờ tổ chức công đoàn và công ty của anh hỗ trợ, anh đã cất được căn nhà mới khang trang.

Anh Đoàn Minh Hiệp, phường Đông Thạnh, TP Long Xuyên là 1 trong hàng trăm đoàn viên được hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn.

“Trước kia nhà bằng gỗ, nó cũ kỹ và mục rồi; khu này thấp trũng nữa nên bị ngập hoài; không có khả năng cất được nhà. Nhờ Liên đoàn lao động hỗ trợ, rồi tôi vay thêm một số tiền, Công ty thì hỗ trợ giảm giá vật tư, nên cất được căn nhà rất khang trang, tôi rất là vui và cũng an tâm khi đi làm. Được sự chăm lo của Công ty và Tổ chức công đoàn, tôi rất tin tưởng vào Tổ chức công đoàn, tôi cố gắng tiếp tục làm việc để đóng góp phần nhỏ công sức vào sự phát triển của Công ty”, anh Hiệp chia sẻ.

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở và đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức trong tổ chức và hoạt động, với những cách làm mới, thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; Riêng tháng công nhân lao động năm 2019, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho 21 ngàn đoàn viên với số tiền hơn 52 tỷ đồng; Hợp đồng với Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh khám, tầm soát sức khỏe và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho khoảng 2.000 đoàn viên. Ngoài ra, Liên đoàn lao động tỉnh Tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói - Nói công nhân nghe”; tọa đàm “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể”; Tổ chức đến những doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên để tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động công đoàn, từ đó có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn…

Hỗ trợ đoàn viên là giáo viên các trường mần non tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Thành Mẫn, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Công ty TNHH Nguyễn Huệ, với 14 năm gắn bó với tổ chức công đoàn chia sẻ: “Công đoàn cơ sở chúng tôi là chỗ chăm lo đời sống cơ sở vật chất và tinh thần cho người người lao động. Trong điều kiện cho phép có được và sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Tổng giám đốc công ty và và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, chúng tôi luôn luôn cố gắng hết mình, bằng điều kiện khả năng có được, có nghĩa làm sao đời sống vật chất được nâng cao, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên với nhau. Bản thân các đoàn viên công đoàn bị tai nạn, hoạn nạn bất kể vì lý do gì, Công đoàn cơ sở bằng cái quỹ tình thương của mình, chúng tôi đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ.”

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang, để giải quyết nhu cầu bức thiết như: việc học hành cho con em công nhân, người lao động; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, bằng sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh và nguồn tài chính công đoàn tỉnh đã đầu tư xây dựng Trường Mầm non Công đoàn với kinh phí gần 15 tỷ đồng tại khu công nghiệp Bình Hòa. Đây là khu công nghiệp có đông công nhân nhất tỉnh.

Về công trình nữa là Nhà văn hóa Lao động, vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm: “Trong quý 3 tới, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ khai trương đưa vào sử dụng Nhà văn hóa Lao động và Trường mầm non Công đoàn, để cho công nhân lao động có nơi sinh hoạt, giao lưu đời sống tinh thần, cũng như an tâm trong việc gửi trẻ, để an tâm lao động sản xuất. Trong thời gian tới, đặc biệt là tháng công nhân, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ để cất mới từ 10-15 căn nhà mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn”.

Trong quý 3 tới, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ khai trương đưa vào sử dụng Nhà văn hóa Lao động, đây là nơi sinh hoạt, giao lưu đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những tác động xấu, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay, hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, gắn liền với công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm thực hiện mục tiêu tất cả vì sức khỏe người lao động. Đây cũng là sợi dây gắn kết giữa đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và Tổ chức công đoàn./.