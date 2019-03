Cộng tác viên báo Người lao động bị hành hung khi tác nghiệp

Chiều 25/3, một cộng tác viên của báo Người Lao động bị các đối tượng hành hung khi đến thu thập thông tin tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Cộng tác viên Trần Văn Quyên khai báo vụ việc tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h chiều 25/3, cộng tác viên Trần Văn Quyên của báo Người Lao động nghe thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, do 2 xe ô tô đâm nhau khiến một xe mất lái đâm vào cây bên đường, người lái xe bị xây xát nhẹ.

Khi anh Quyên đến chụp hình tại hiện trường thì bị một số đối tượng trên người đầy hình xăm trổ tiến tới đe dọa. Theo anh Quyên, ban đầu nhóm thanh niên này yêu cầu anh xóa toàn bộ hình ảnh vừa quay, chụp trong điện thoại nhưng anh không đồng ý nên nhóm người này đã túm cổ áo và hành hung anh.

Sau đó, nhóm đối tượng này kéo anh Quên vào trong quán nhậu gần đó và tiếp tục hành hung anh Quyên, lấy điện thoại xóa toàn bộ hình ảnh quay chụp vụ tai nạn rồi mới cho anh Quyên ra về.

Tại công an phường Xuân Hà, anh Trần Văn Quyên đã trình báo việc bị hành hung, đe dọa. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, thời điểm anh Trần Văn Quyên trình báo có lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc tại hiện trường nhưng không biết vụ việc này. Công an phường đã báo cáo vụ việc cho Công an quận và phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

“ Qua trình báo của phóng viên, chúng tôi xác lập hồ sơ và báo cáo, phối hợp với đội nghiệp vụ công an quận để làm rõ sự việc trước đó là có bị hành hung không, hành hung ở mức độ nào. Chúng tôi sẽ báo cáo để xử lý theo đúng quy định”, ông Hùng nói./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

