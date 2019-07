CSGT cả nước đồng loạt ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm giao thông

Lực lượng CSGT các tỉnh Đông Bắc ra quân tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Cùng với cả nước, ngày 15/7, lực lượng CSGT các tỉnh khu vực Đông Bắc đã ra quân tổng kiểm soát 4 loại giấy tờ đối với các phương tiện xe khách, container, xe máy.

Lực lượng CSGT các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Kạn đồng loạt ra quân kiểm tra 4 loại giấy tờ gồm: Đăng ký xe, GPLX, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận bảo hiểm của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác trên các cung đường trọng điểm.

Ngày đầu tiên ra quân ghi nhận nhiều chủ xe mô tô không mang giấy tờ chấp hành nộp phạt nghiêm túc.

Lực lượng CSGT các tỉnh khu vực Đông Bắc: xử phạt hơn 600 trường hợp, tạm giữ nhiều phương tiện ngày đầu ra quân.

Anh Bùi Văn Dũng ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, lái xe ô tô thường xuyên chạy tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết: "Tôi là lái xe nhưng ủng hộ đợt ra quân này. Gần đây cũng nhiều vấn đề phức tạp về xe khách hoặc xe container, nhiều bác tài sử dụng có sử dụng chất kích thích hoặc bia rượu. Theo tôi, nên thường xuyên có những đợt kiểm tra như thế này, để nâng cao ý thức của người dân, đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người. Khi tham gia giao thông, có sự kiểm tra về hành chính và nồng độ cồn, mình cũng vui vẻ chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng".

Tại tỉnh Bắc Kạn hôm nay mưa lớn, các lực lượng CSGT ra quân kiểm tra 200 phương tiện, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

Tại Quảng Ninh lực lượng CSGT bố trí 24 chốt điểm với nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, tập trung các tuyến quốc lộ trọng điểm ... Trong ngày đầu tiên ra quân, đã xử phạt 588 trường hợp vi phạm gần 260 triệu đồng, tạm giữ 10 phương tiện, tước 3 GPLX.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Trình, Đội phó đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, phòng PC08, Công an Quảng Ninh cho biết có nhiều trường hợp quên giấy tờ đã được nhắc nhở để người dân hiểu và chấp hành đúng.

“Chúng tôi ra quân từ 6 giờ sáng và tập trung kiểm tra đối với phương tiện xe vận tải khách, lỗi đỗ dừng không đúng nơi quy định; xe mô tô không đội mũ bảo hiểm đi không đúng làn đường, phần đường trong nội thị. Từ sáng chúng tôi xử lý cả trăm trường hợp”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Trình cho biết. (Vũ Miền/VOV-Đông Bắc)

Gia Lai xử lý nghiêm lái xe sử dụng ma túy và rượu bia

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, sáng nay (15/7), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động, diễu hành, ra quân thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào ô tô chở khách, ô tô tải và xe container.



Thượng tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm, kế hoạch xử lý chuyên đề, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Nhờ đó, tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.

Trong 6 tháng xảy ra 189 vụ, làm 126 người tử vong, 178 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 15% số vụ, 13% số người tử vong và 22% số người bị thương.



Xác định tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững và còn diễn biễn phức tạp, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt.

Trong vòng 1 tháng, từ 15/7 đến 14/8, Công an tỉnh sẽ thực hiện tổng kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào ô tô chở khách, ô tô tải và xe container.

Các lực lượng như Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống đối người thi hành công vụ, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu bia và ma túy khi lái xe:

“Vấn đề lái xe sử dụng ma túy cũng như nồng độ cồn, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Hàng tuần chúng tôi có kế hoạch cụ thể để đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các lái xe sử dụng ma túy cũng như nồng độ cồn. Và hàng tuần thì chúng tôi có kế hoạch cụ thể ở các địa phương kiểm tra ít nhất 3 lần trong tuần và ít nhất là có một ngày cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật phải xử lý nồng độ cồn và ma túy”, Thượng tá Phạm Hữu Trường cho biết. (Công Bắc/VOV-Tây Nguyên)

CSGT TPHCM đồng loạt ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm giao thông

Sáng nay (15/7), các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM đồng loạt ra quân tổng kiểm tra xử lý các phương tiện ô tô, xe máy, xe khách, xe container... trên địa bàn. Trong buổi sáng tuần tra trên các tuyến đường, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý nhiều ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ.

Lập biên bản xử lý tài xế taxi dừng đỗ không đúng quy định

Ghi nhận tại khu vực nội đô thành phố, dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng... đều được Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành bố trí các chốt kiểm tra.

Tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, CSGT phát hiện xử lý nhiều trường hợp ô tô vi phạm các lỗi như dừng đỗ tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng đỗ không đúng quy định; chở quá số người; người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm...

Trên trục đường Tôn Đức Thắng việc kiểm tra xử lý đột xuất cũng phát hiện nhiều xe tải, xe khách vi phạm các lỗi tương tự. Các phương tiện đều bị lập biên bản xử lý nghiêm.



Việc tổng kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện giao thông sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14/8, tập trung tại các khu vực sân bay, bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn; khu vực phức tạp về tình hình trật tự xã hội... Đồng thời, CSGT kết hợp đẩy mạnh các hoạt động phòng chống đua xe trái phép, tăng cuờng công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.



Ngay trong buổi ra quân đầu tiên CSGT lập biên bản xử lý hàng loạt phương tiện vi phạm

Đại uý Phạm Xuân Trường, Phó đội trưởng Đội CSGT Bến Thành cho biết: "Đơn vị sẽ bố trí lực lượng triển khai các giải pháp, tại các tuyến đường trọng điểm phức tạp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và những vấn đề về trật tự xã hội để đảm bảo an ninh trật tự khu vực trên. Qua đó phối hợp với các các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành cho người dân". (Vinh Quang/VOV-TPHCM)

Yên Bái tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải container và xe mô tô

Ngày 15/7, Công an tỉnh Yên Bái bắt đầu ra quân Tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải container và xe mô tô theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Đợt tổng kiểm tra lần này được thực hiện từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/8.

Đợt kiểm tra này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái sẽ bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên tại các tuyến Quốc lộ 70, 37, 32C, 2D và các tuyến Tỉnh lộ 163, 166, 174.

Ngoài việc kiểm tra đầy đủ 4 loại giấy tờ theo quy định của Luật giao thông đường bộ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Yên Bái còn đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát hiện những vi phạm về chở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, chở quá tải trọng cho phép…

Trung tá Vũ Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Song song với công tác tuyên truyền, chúng tôi đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đẩy mạnh và làm quyết liệt các giải pháp đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông như: Xử lý vi phạm về nồng độ cồn, về tốc độ, về mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông". (Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc)