CSGT Hà Nội bắt xe khách 29 chỗ nhồi 45 người từ phản ánh qua facebook

Theo thông tin từ Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội), sau khi nhận phản ánh của nhân dân qua trang facebook gửi Công an Tp. Hà Nội, Đội CSGT số 14 đã kịp thời “đón lõng” trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chặn bắt ôtô khách nhồi nhét 45/29 chạy tuyến Nam Định - Bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Lực lượng CSGT Hà Nội dừng xe kiểm tra.

Thượng uý Phạm Gia Hợp, Tổ trưởng Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 cho biết, đây là chiếc xe khách loại 29 chỗ mang BKS 18B-004.32 của Nhà xe Gia Hưng chạy bến xe Giao Thuỷ - Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) và ngược lại. Chiếc xe bị chặn bắt khi lưu thông về tới ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng (chiều về Hà Nội).



Qua kiểm đếm, xe khách BKS 18B-004.32 chở 45 người, trong khi theo quy định, chiếc xe này chỉ được chở 29 người.

CSGT đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách BKS 18B-004.32. Với lỗi vi phạm này, theo quy định sẽ phạt tiền đối với tài xế mức từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/1 hành khách.

Xe khách chạy tuyến Nam Định - Hà Nội bị lập biên bản vì chạy quá số người quy định.

Công an Thành phố khuyến cáo, việc chủ xe, lái xe nhồi nhét khách là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông. Nếu người dân phát hiện xe khách nhồi nhét hành khách quá quy định trên các tuyến về Hà Nội; có thể phản ánh qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm./.