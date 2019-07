CSGT Hải Phòng bị đâm trọng thương khi chặn xe máy vi phạm giao thông

Hơn 11h trưa nay, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Thái (xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng), tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện An Lão) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Air Blade với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng).



Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã ra tín hiệu cho nam thanh niên dừng xe để kiểm tra; tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng tốc độ đâm thẳng vào thượng úy Nguyễn Trọng Quý. Cú đâm mạnh khiến thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị hất văng lên cao, rơi xuống bị trọng thương. Thượng úy Quý đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Chẩn đoán ban đầu cho thấy thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị chấn thương vùng đầu, vỡ xương gò má bên phải trật khớp khuỷu tay phải, chấn thương cổ tay phải, chân phải.



Hiện, Công an huyện An Lão đã tạm giữ người điều khiển xe máy (được xác minh là Đỗ Văn Thắng, 16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), để điều tra làm rõ vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

