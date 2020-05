CSGT phát hiện “ma men” vi phạm nồng độ cồn ở mức "khủng" trên cao tốc

Đúng 6h sáng ngày 15/5, sau khi làm lễ ra quân, Đội CSGT số 2 (Cục CSGT – C08, Bộ Công an) đã tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.



Đến khoảng 8h40 ngày 15/5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 2 (Cục CSGT – C08, Bộ Công an) do Thượng úy Phạm Thanh Nam làm Tổ trưởng trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại km 10 + 600 (khu vực Trạm Thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) hướng Hải Phòng – Hà Nội đã kiểm tra phát hiện người điều khiển xe tải vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung”.

Đội CSGT số 2 (Phòng 8-Cục CSGT, Bộ Công an) làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể, tài xế Tăng Văn Hướng (sinh năm 1989, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang) trong lúc điều khiển xe tải mang BKS: 29C – 368.32 (chủ sở hữu là Công ty TNHH – Xuất nhập khẩu An Nam) trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở với kết quả đo là 0,783 miligam/ 1 lít khí thở). Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, tài xế này còn điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe.



Ngay sau đó, Đội CSGT số 2 (Cục CSGT – C08, Bộ Công an) đã tiến hành lập biên bản và áp dụng hình thức xử phạt theo nghị định 100/2019/NĐ-CP.



“Tài xế vi phạm tới mức 0,783 miligam/1 lít khí thở; không có Giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe đang bị tạm giữ tại Công an huyện Văn Lâm theo biên bản vi phạm hành chính số 00443 ngày 25/3/2020). Theo quy định tại Nghị định 100 tài xế bị phạt ở mức tiền phạt là 40.000.000 đồng, tạm giữ xe ô tô tải Biển số 29C-368.32 7 ngày”, lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết.



Đội CSGT số 2 (Phòng 8-Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản tài xế vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng 8-Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, từ ngày 15/5 đến 14/6 chúng tôi sẽ huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về TTATGT; tập trung các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, các lỗi không thể hiện ra bên ngoài như tài xế thiếu giấy tờ, buôn lậu, tàng trữ vũ khí,…để đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.



Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trong đợt cao điểm lần này lực lượng CSGT toàn quốc không chỉ tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông mà tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma tuý. Ngoài ra, Cục CSGT cũng chỉ đạo các đơn vị chú trọng vào các lỗi gây nguy cơ tai nạn cao như đi sai làn đường, tránh vượt, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, đua xe trái phép,…

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng 8-Cục CSGT, Bộ Công an) trong lễ ra quân của Cục CSGT diễn ra trước đó.

Việc kiểm soát sẽ được thực hiện trên các tuyến cao tốc và Quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến TP.HCM). Đối với các tuyến đường khác, lãnh đạo công an các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình để có các chuyên đề phù hợp. Thời gian thực hiện kiểm soát sẽ tập trung từ 18h đến 22h hàng ngày.



Trong thời gian tổng kiểm soát, cảnh sát sẽ được phép dừng tất cả xe để kiểm tra. Việc này giúp CSGT chủ động phát hiện các lỗi không thể hiện ra bên ngoài như tài xế thiếu giấy tờ, buôn lậu, tàng trữ vũ khí,...



Cục CSGT đã có chỉ đạo việc lập chốt tuần tra, xử lý cần phải chọn vị trí thoáng, đủ rộng. Khi kiểm tra vào ban đêm cần trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng. Hiện nay, Cục CSGT đã trang bị cho các đội tuần tra trên cao tốc 3 loại camera bao gồm: Camera hành trình gắn trên ôtô, camera gắn trên ngực áo và máy quay cầm tay để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác.



Ngoài việc ghi hình làm căn cứ xử phạt các hành vi vi phạm, chống đối, Cục CSGT kỳ vọng các camera này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình CSGT làm nhiệm vụ.



Về công tác phòng dịch Covid-19, lực lượng làm nhiệm sẽ duy trì về việc đeo khẩu trang, găng tay khi làm việc. Quá trình kiểm tra nồng độ cồn sẽ sử dụng ống thổi riêng cho từng người. Đối với đồ dùng đã qua sử dụng cũng sẽ được bảo quản và tiêu hủy đúng quy định của ngành y tế./.