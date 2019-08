CSGT sẽ xử lý nghiêm hành vi nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ 2/9

Cục CSGT vừa có kế hoạch yêu cầu CSGT 63 địa phương tăng cường lực lượng, trang thiết bị TTKS, xử lý vi phạm và tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9”.



Theo đó, trước, trong và sau lễ 2/9, lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi giao tiếp với nhân dân và bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9”; phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông trong cả nước; bảo đảm TTATGT các hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ lễ; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Cục CSGT cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, trực chiến và ứng trực theo quy định, sẵn sàng huy động khi có lệnh của cấp trên, không để bị động trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, lực lượng phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là về “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9”; phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học cho học sinh, sinh viên và công nhân viên chức ngành giáo dục; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT tại khu vực cổng các trường học, triển khai mô hình “cổng trường an toàn”….



Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; vận động người dân thông tin kịp thời cho lực lượng CSGT các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách, như: Đón, trả khách sai quy định; chở quá số người quy định; xe dù, bến cóc, xe chạy tuyến cố định trá hình xe hợp đồng...

Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án điều tiết, phân luồng để phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, lực lượng CSGT cả nước phấn đấu giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương để tất cả mọi người dân đều có một kỳ nghỉ an toàn, vui tươi, lành mạnh bên người thân và gia đình. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 30/8 đến hết ngày 30/9./.