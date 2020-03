CSGT tăng cường xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn để chống dịch Covid-19

Bắt đầu từ ngày 15/3 đến hết ngày 15/4, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.



Theo đó kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên cả ba tuyến giao thông; trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN.

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông sẽ tập trung lực lượng, trang thiết bị tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không nhường đường cho xe xin vượt; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý.

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, đường ngang mở trái phép.

Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như tuyến sông Hồng, sông Đuống, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền, Sông Hậu….

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Thời gian thực hiện kế hoạch, cũng là thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại Đà Nẵng. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày diễn ra hội nghị, Cục CSGT đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai các kế hoạch, lực lượng, phương tiện tăng cường TTKS, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đưa đón, dẫn đoàn các đoàn khách tuyệt đối an toàn.

Lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp các lực lượng Công an khác ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, và các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến hội nghị trong phạm vi cả nước, đặc biệt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cục CSGT cũng yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác; trong quá trình làm nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19./.