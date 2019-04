Cục Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm trên cao tốc dịp lễ

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Cục Cảnh sát giao thông, đồng loạt tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề xe ô tô vi phạm trên các tuyến cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Giây.

Các lái xe sẽ được kiểm tra nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ.

Thực hiện Công điện số 402 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Cục Cục Cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe ô tô trên các tuyến cao tốc và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm xe khách trên Quốc lộ 1 (Hà Nội - Lạng Sơn), Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Quốc lộ 18 (Hà Nội - Quảng Ninh) và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng sử dụng hiệu quả các thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật để ghi nhận, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Các Tổ công tác của Cục Cục Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các đối tượng: Xe ô tô con, xe ô tô từ 08 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hoá bao gồm: Xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 05 tấn trở lên, ô tô sơmi rơ-mooc, ô tô vận tải container, ô tô xi-téc chở xăng dầu, hoá chất, hàng nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: “Hành vi mà chúng tôi tập trung xử lý đó là các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như tốc độ, tránh vượt, phần đường, làn đường, dừng đỗ, nồng độ cồn, ma tuý, chạy xe vào làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn...Những vi phạm này ngoài việc xử lý trực tiếp thì lực lượng Cảnh sát giao thông cũng xử lý qua hình ảnh. Thông qua việc xử lý chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động đối với người tham gia giao thông để tăng cường ý thức khi tham gia giao thông”.

Cùng với đó, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, các lực lượng sẽ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến, giúp người dân đi lại an toàn dịp nghỉ lễ./.

