Cuối tháng 12 có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong năm 2018

Cuối tháng 12 sẽ có rét đậm, rét hại

Mùa đông năm nay đến sớm, rét đậm miền Bắc vào cuối tháng 12.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các tháng 11/2018, tháng 3-4/2019 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1 độ C, tháng 12/2018 ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, tháng 1-2/2019 ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C. Các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong mùa Đông Xuân 2018-2019 thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại có có khả năng tương đương so với TBNN vào khoảng nửa cuối tháng 12/2018. Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông Xuân 2018-2019 không kéo dài, nhưng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1/2019 và nửa đầu tháng 2/2019.

Trong những năm gần đây tần suất xuất hiện của các đợt rét đậm, rét hại không đồng đều, cụ thể năm 2013 có 4 đợt rét đậm, rét hại, đến năm 2014 và năm 2015 thì có 5 đợt kéo dài; sang 2016 có 6 đợt và đến năm 2017 chỉ có 2 đợt.



Đợt không khí lạnh đầu tiên tại miền Bắc xuất hiện vào năm 2017 là ngày 13/10. Năm 2016, hình thái này xuất hiện ngày 19/10; năm 2015 là ngày 12/9; năm 2014 vào ngày 4/10; còn năm 2013 là ngày 25/9. Năm nay, không khí lạnh tràn đến miền Bắc ngày 7/9, tức là xuất hiện sớm hơn so với 5 năm gần đây.

Còn 1 cơn bão, ATNĐ có khả năng ảnh hưởng đất liền

PC_Article_Middle

Loading...

Dự báo từ cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, ATNĐ và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền , tập trung ở khu vực Trung Bộ. Những tháng cuối năm 2018 nhiều khả năng hoạt động của bão và ATNĐ trên vùng biển phía Nam Biển Đông không nhiều như năm 2016 và 2017.

Ngoài bão và ATNĐ gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ.

Ngoài ra, trên các khu vực ven biển và các vùng biển khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có thể sẽ xuất hiện gió mạnh do hoạt động của gió mùa Đông Bắc gây ra./.

Không khí lạnh ảnh hưởng một số tỉnh phía Bắc VOV.VN - Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa to VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa to. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi phía Bắc nhiệt độ từ 16-19 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ VOV.VN - Từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, từ ngày 10/10 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Miền Bắc sẽ có 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 10 VOV.VN - Trong tháng 10/2018, không khí lạnh từ phía bắc sẽ có xu hướng mạnh dần và tác động đến khu vực Miền Bắc nước ta, với 3-4 đợt không khí lạnh.