Cứu hộ tàu cá và 3 ngư dân bị sóng đánh dạt tại đảo Sơn Chà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cứu hộ thành công tàu cá và 3 ngư dân của Đà Nẵng bị sóng đánh dạt lên ghềnh đá tại đảo Sơn Chà, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tàu cá số hiệu DNa 91083 mắc cạn tại đảo Sơn Chà được cứu hộ an toàn.

Vào lúc 13h30 ngày 30/8, tàu cá mang số hiệu ĐNa 91083, do anh Lê Văn Huy, 27 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên đang neo đậu, tránh bão tại đảo Sơn Chà, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.



Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, sóng to, gió lớn, tàu bị đứt dây neo trôi dạt lên ghềnh đá tại đảo Sơn Chà. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã huy động cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát đảo Sơn Chà ra cứu hộ. Đến 21h cùng ngày, tàu cá được cứu hộ ra khu vực an toàn./.