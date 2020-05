Cứu sống thuyền viên bị tai biến nặng trên vùng biển Hoàng Sa

Đêm qua (10/5), tàu cứu nạn SAR 412 đã đưa ngư dân Trần Văn Cu, 52 tuổi, ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào bờ cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.



Cấp cứu thuyền viên bị tai biến

Trước đó, sáng 10/5, Tàu QNa 92792 TS do ông Lê Thanh Phương (trú tại Cửa Đại- Hội An- Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng khi đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa tại vị trí: 15050’N – 110001’E (cách đảo Tri Tôn khoảng 67 hải lý về hướng Tây) thì thuyền viên Trần Văn Cu bị các triệu chứng méo miệng, co giật từng cơn. Các thuyền viên trên tàu ra sức chăm sóc nhưng tình trạng bệnh của anh Cu không thuyên giảm, thuyền trưởng Phương đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối với Trung tâm y tế hướng dẫn sơ cứu cho thuyền viên bị bệnh, đồng thời thẩm tra yếu tố dịch tễ, các thuyền viên trên tàu không có ai có các triệu chứng của Covid-19, không rời tàu và không tiếp xúc với người ngoài tàu trong 14 ngày đến thời điểm hiện tại.



Qua quá trình tư vấn y tế từ xa, các y bác sỹ thuộc Trung tâm cấp cứu TP. Đà Nẵng chẩn đoán bệnh nhân Trần Văn Cu bị tai biến nguy kịch, huyết áp cao và có biểu hiện liệt nửa người, nếu không được tiếp cận y tế khẩn cấp có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.



Lúc 12h50 ngày 10/5, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến đi cứu nạn.



Lúc 17h05, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 92792 TS cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời triển khai các biện phòng, chống dịch bệnh. Tình trạng bệnh nhân lúc này hết sức nguy kịch, sức khỏe suy yếu do không ăn uống được, mất nhận thức.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân Trần Văn Cu bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị./.