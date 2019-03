Cứu tàu cá cùng 16 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đến 19h ngày 29/3, toàn bộ 16 thuyền viên cùng tàu NA 90558 TS đã được tàu đưa lai dắt về cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 27/3, tàu NA 90558 TS do ông Trần Văn Định (thường trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt trên biển thì bị hỏng máy chính. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng tuy nhiên không khắc phục được sự cố và thả trôi trên biển tại toạ độ 19-25N; 107-25E (cách cửa Lạch Quèn, Nghệ An khoảng 100 hải lý về hướng Đông Bắc, trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, khu vực đánh bắt cá chung giữa Việt Nam - Trung Quốc).

Các thuyền viên được cứu nạn.

Thời điểm gặp nạn trên tàu có 16 thuyền viên, trong đó có thuyền viên tên Trần Quang Khải bị tai nạn lao động trong quá trình sửa máy, bị gãy tay, mất máu nhiều. Do ảnh hưởng của gió mùa, khu vực biển có gió Đông Nam mạnh cấp 5, có khả năng mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, rất nguy hiểm cho tàu và 16 thuyền viên. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ giao thông vận tải) đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp kết nối, yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc trên tần số 7960 kHz để cập nhật vị trí, tình trạng tàu cùng sức khoẻ thuyền viên.

Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 rời cầu cảng đi cứu nạn khẩn cấp. Đến 05h24 ngày 29/3, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá bị nạn NA 90558 TS, tiếp nhận và chăm sóc sức khoẻ cho thuyền viên bị nạn và toàn bộ thuyền viên tàu cá bị nạn.

Đến 19h ngày 29/3, toàn bộ 16 thuyền viên cùng tàu NA 90558 TS đã được tàu SAR 273 đưa về Lạch Quèn an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng./.

