Đà Nẵng cách ly 12 cán bộ công an phường

Sáng 28/2, Thiếu tá Trương Xuân Hùng, bác sĩ chuyên khoa 2, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199 - Bộ Công An xác nhận, hiện có 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng được cách ly tại Bệnh viện 199.

Trụ sở làm việc Công an phường Nại Hiên Đông.

Trước đó, những cán bộ công an này khi làm nhiệm vụ đã tiếp xúc gần với hai người Hàn Quốc, trong đó có người đến từ Daegu. Người Hàn Quốc này được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Phổi. Sau đó, 2 người Hàn Quốc này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vẫn được cách ly để đảm bảo an toàn.

Thiếu tá Trương Xuân Hùng, bác sĩ chuyên khoa 2, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199 Bộ Công An cho biết: "Cán bộ công an phường đi làm nhiệm vụ, họ có nghi ngờ một người từ vùng dịch trở về và yêu cầu họ đi cách ly. Khi làm nhiệm vụ có xúc gần và giải thích nhưng họ không chịu đi buộc các cán bộ công an phải bắt đưa đi. Sau đó, những cán bộ công an này thấy lo lắng và tự vào viện cách ly luôn. Hiện, tình hình sức khỏe của họ tốt, bình thường, không có triệu chứng gì"./.