Đà Nẵng đề xuất đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép tại rừng Hòa Bắc

Chấn chỉnh tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Hòa Bắc, cơ quan chức năng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang đề nghị cho đánh sập các hầm khai thác vàng này để đảm bảo an toàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hòa Vang kiểm tra thống kê các hầm khai thác vàng ở xã Hòa Bắc.(Ảnh Kiểm lâm Hòa Vang).



Cụ thể tại khu vực do UBND xã Hòa Bắc quản lý có 10 hầm mới và cũ; khu vực do Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa có 2 hầm đã cũ; Khu vực do Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng quản lý có 9 hầm mới và cũ.

Cơ quan chức năng huyện Hòa Vang đề nghị cho đánh sập hầm vàng trái phép ở Hòa Bắc để chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép (Ảnh Kiểm lâm Hòa Vang).



Ông Lê Đình Thám, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, các hầm khai thác vàng trên địa bàn huyện đều đã có từ những năm trước. Qua kiểm tra, chỉ có một vài hầm mới có dấu hiệu khai thác trái phép trở lại, nhưng qui mô nhỏ lẻ. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành đẩy đuổi nhưng tình trạng khai thác vẫn tái diễn. Địa phương đề nghị xử lý đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép tại các khu vực này.

Hiện ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng có 21 hầm khai thác vàng, trong đó có 4 hầm khai thác mới. (Ảnh Kiểm lâm Hòa Vang).

“Các hầm này là hầm cũ, chỉ còn một hầm là mới. Xuất phát tình hình đó, kiểm lâm đang xin ý kiến cho đánh sập miệng hầm đó. Hiện nay, tình hình vẫn ổn định, không có vấn đề gì, nhưng chỉ sợ khi mình rút quân là tái diễn trở lại, nên đề xuất cho đánh sập tất cả các hầm một lần", ông Thám nói./.