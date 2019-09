Đà Nẵng hỗ trợ gia đình thanh niên tử vong khi cứu du khách

C hiều qua (7/9), Lãnh đạo UBND quận, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra tỉnh Quảng Trị thắp hương, trao số tiền 140 triệu đồng cùng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho gia đình anh Trần Long Khải (30 tuổi), người đã tử nạn khi tìm cách cứu nhóm du khách bị lạc ở khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình anh Khải.



Đoàn đến thôn Hà Lợi, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thắp hương cho anh Trần Long Khải. Thay mặt đoàn công tác, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà truy tặng anh Trần Long Khải vì “đã có nghĩa cử cao đẹp trong tìm kiếm, cứu nạn nhóm du khách bị nạn trên bán đảo Sơn Trà vào đêm 27/8”.

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng truy tặng anh Trần Long Khải .

Trước đó như tin đã đưa, đêm 27/8, nhóm 4 du khách đi tham quan và bị lạc trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Do trời mưa to nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóm du khách này, anh Khải và anh Minh đang câu cá ở gần đó đã tiếp cận để hỗ trợ. Trong quá trình ứng cứu anh Khải không may ngã xuống vách đá tử vong.

Cùng thăm hỏi, động viên gia đình anh Khải, đoàn công tác cũng trao cho vợ anh Khải là chị Phan Thị Trúc Ly 140 triệu đồng, gồm 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này do lãnh đạo, cán bộ, nhân viên,… thuộc Quận ủy, UBND; cán bộ chiến sĩ Công an, Bộ chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà; Đảng ủy, UBND, Công an phường Thọ Quang; Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2… đóng góp ủng hộ gia đình anh Khải và tiền thưởng theo quy định kèm theo các Bằng khen, Giấy khen nêu trên./.