Đà Nẵng sẽ làm đập tạm trên sông Cẩm Lệ để ngăn mặn

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng thành phố về vị trí, quy mô và biện pháp thi công xây dựng đập ngăn mặn tạm thời.

UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ phương án tập kết vật tư, thiết bị cần thiết để có thể triển khai thi công ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Vị trí xây dựng đập tạm trên sông Cẩm Lệ.

Đồng thời phải chuẩn bị phương án để tháo dỡ ngay đập tạm khi có thông tin cảnh báo lũ trên sông. Đơn vị có trách nhiệm tổ chức thi công và vận hành công trình sau khi hoàn thành đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông đường thủy, an toàn thoát lũ trên sông. Nguồn kinh phí do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đảm nhận.



Ông Bùi Thọ Ninh, Trưởng Ban Đầu tư Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị nhà thầu để mà chọn nhà thầu cung cấp vật tư, phương tiện, máy móc thiết bị. Chúng tôi dự kiến kinh phí khoảng 7,5 tỷ đồng để thực hiện công trình này. Kinh phí này hoàn toàn từ nguồn của Dawaco”.

Được biết vị trí làm đập tạm ở gần khu vực cầu Nguyễn Tri Phương, quận Cẩm Lệ, chiều ngang chừng 200 m./.