Đà Nẵng: Tiếp tục thực hiện Chương trình “5 không”, “3 có” “4 an”

Sau thời gian triển khai thực hiện, các Chương trình “5 không”, “3 có” “4 an” góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, thân thiện, hướng đến một thành phố đáng sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Đà Nẵng đang phải đối mặt với các vấn đề xã hội mới nảy sinh cần điều chỉnh. Đây là những nội dung được đề cập trong Hội thảo chuyên đề do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng nay (3/6).

Đà Nẵng tiếp tục triển khai các Chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an".

Từ kết quả thực tế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì các Chương trình “5 không”, “3 có” “4 an” theo hướng điều chỉnh, bãi bỏ hoặc bổ sung thêm để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhất là thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và sắp tới là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ (2020-2025).

Năm 2000, thành phố Đà Nẵng đề ra Chương trình thành phố “5 không” gồm: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của. Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh mục tiêu “không có người mù chữ” chuyển sang “Không có trẻ em bị bạo hành trong gia đình và nhà trường” hoặc “Không xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”… Chương trình thành phố “3 có” là: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa- văn minh đô thị” được thành phố Đà Nẵng triển khai từ năm 2005 sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu “có nhà ở”; xem xét mục tiêu “có việc làm” để tiếp tục thực hiện hoặc lồng ghép trong chương trình an sinh xã hội.

Chương trình "5 không", "3 có", "4 an" góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, thân thiện, hướng tới là thành phố đáng sống.

Đối với Chương trình thành phố “4 an”: An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm, An sinh xã hội, triển khai từ năm 2016, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì 4 mục tiêu của chương trình này…

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, trên cơ sở, đánh giá hiệu quả mục tiêu các chương trình “5 không”, “3 có” “4 an” , thành phố sẽ tiếp tục duy trì, điều chỉnh hoặc lồng ghép các mục tiêu vào chương trình khác.



"Những kết quả đã đạt được thực hiện 3 chương trình trong từng giai đoạn vừa qua, có tính bền vững, có sẽ xem xét lồng ghép. Những nội dung triển khai đạt kết quả theo từng giai đoạn lệ thuộc vào quyết tâm chính trị cũng như công tác quản lý và điều kiện thực hiện chưa có tính bền vững nên cần xem xét tiếp tục một chương trình riêng hoặc lồng ghép vào trong chương trình đã có sẵn", ông Chinh cho hay./.