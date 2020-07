Đà Nẵng tổng kiểm tra người Trung Quốc lưu trú

Đến tối 24/7, mọi sinh hoạt của người dân khu dân cư nơi bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú, đặc biệt người Trung Quốc.

Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu họp triển khai lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

Từ khi biết thông tin người hàng xóm dương tính với SARS-CoV-2, người dân ở các tổ 58, 59, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tỏ ra bất ngờ. Chị Trương Thị Hương, ở sát nhà bệnh nhân cho biết, mọi người ở khu dân này vẫn sinh hoạt đi lại bình thường. Gia đình chị hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc gần với người xung quanh. Cán bộ y tế, công an phường xuống đia bàn khuyến cáo mọi người trong thời gian này hạn chế ra khỏi nơi cư trú, phòng tránh bệnh.

“Hy vọng nhà nước sẽ kiểm soát dịch bệnh. Bà con mình tự phòng tránh nhà ai ở nhà nấy, ít tiếp xúc và đi lại nhiều", chị Trương Thị Hương nói.

Trung tá Lê Quốc Việt, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Giám đốc Công an thành phố vừa yêu cầu toàn bộ lực lượng công an thành phố trực chiến 100% quân số chống dịch, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, nhất là địa bàn khu dân cư nơi có bệnh nhân nghi mắc Covid-19.

Nhà của bệnh nhân ở tổ 58 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đóng cửa.

Lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố xác minh, rà soát những người có mối quan hệ, tiếp xúc với bệnh nhân. Nếu những người này có biểu hiện ho, sốt thì kịp thời báo cáo để có biện pháp cách ly y tế. Theo Trung tá Lê Quốc Việt, Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu lực lượng công an tổng kiểm tra người lưu trú trên địa bàn, tập trung kiểm tra người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc.

Trung tá Lê Quốc Việt cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố,Công an phường huy động 100% lực lượng tổng kiểm tra hết nhà trọ khách sạn, cơ sơ lưu trú, nắm chắc người lưu trú, nhằm phát hiện người Trung Quốc lưu trú để có báo cáo cho lãnh đạo công an thành phố và quận theo dõi chỉ đạo”./.