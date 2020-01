Đà Nẵng tuyên dương công dân dũng cảm bắt cướp

Trước đó, khoảng 18h30 tối ngày 11/1, khi đi trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, bà P. (63 tuổi) bị một nam thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi phóng xe bỏ chạy.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao thưởng công dân dũng cảm.

Nghe tiếng nạn nhân tri hô, anh Huỳnh Ngọc Quý (trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê)đang cùng đường lập tức phóng xe máy đuổi theo.



Khi đến trước nhà số 91 đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh Quý đã đuổi kịp đối tượng, dùng chân đạp ngã xe và phối hợp với lực lượng Công an tuần tra khống chế bắt giữ tên cướp đưa về trụ sở của phường Hải Châu 1.

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai nhận tên là Nguyễn Văn Quân (26 tuổi) quê xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, làm thợ cơ khí. Do thiếu tiền tiêu nên Quân đi cướp tài sản. Để che giấu, Quân đã tháo biển số xe máy của mình thực hiện hành vi giật sợi dây chuyền vàng của người đi đường.

Biểu dương hành động dũng cảm của anh Qúy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất cho công dân dũng cảm./.