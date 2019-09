Đã thu gom hơn 1.000 tấn chất thải sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10), hiện công ty này đã hoàn thành việc thu gom, vận chuyển chất thải tại khu vực 1 sát với ngõ 342 Khương Đình. Toàn bộ khu vực kho xưởng có diện tích khoảng 2.000 m2 bao gồm các nhà xưởng, khung sắt và khung bê tông đã được thu hồi toàn bộ vật liệu cháy cũng đã được bàn giao lại cho Rạng Đông vào chiều 23/9.

Tính đến hết ngày 23/9, URENCO 10 đã vận chuyển ra khỏi hiện trường vụ cháy Rạng Đông 11 tấn bóng đèn huỳnh quang thải; 361 tấn vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm và tàn dư sau cháy; 700 tấn vật liệu xây dựng, kết cấu nhà xưởng sau cháy cùng 9 tấn chất thải rắn.

Theo đó, toàn bộ lượng chất thải này đều đã được Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) phun tẩy độc trước khi thu gom, vận chuyển.

Phía URENCO 10 đã huy động hơn 130 công nhân làm việc liên tục. Bên cạnh đó, 8 máy chuyên cắt tháo dỡ, 50 máy cắt và 20 đầu xe vận tải cũng được sử dụng để vận chuyển khối lượng chất thải khổng lồ ra khỏi kho Rạng Đông.

Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) thu gom chất thải ở bên trong nhà máy Rạng Đông.

Do ảnh hưởng từ đám cháy tối 28/8 nên các kết cấu bên trong xưởng của Công ty Rạng Đông đều không ổn định. Vì vậy, các công nhân của URENCO 10 đã phải tổ chức hàn, gia cố các vị trí để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành làm việc. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho tiến độ thu gom chậm hơn so với dự kiến.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thu gom chất thải tại 2 khu vực còn lại. Theo dự kiến, tốc độ thu gom sẽ nhanh hơn vì trước đó các đơn vị có liên quan đã hoàn thành cơ bản việc tháo dỡ", vị lãnh đạo URENCO 10 cho hay.

Lãnh đạo URENCO 10 cho biết thêm, hiện tại, toàn bộ hơn 1.000 tấn chất thải sau cháy đều đang được lưu giữ an toàn tại nhà xưởng có nền bê tông kèm mái che. URENCO 10 đã đề nghị các cơ quan quản lý tiến hành phân tích lại mẫu để đánh giá chính xác về mức độ độc hại trước khi đưa ra phương án xử lý phù hợp cuối cùng./.