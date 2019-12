Đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị chìm cùng tàu gạch trên sông Văn Úc

Như vậy, sau 6 ngày xảy ra vụ chìm tàu, thi thể cả 2 nạn nhân đã được tìm thấy; con tàu cũng được lực lượng chức năng và gia đình trục vớt.

Thi thể bà Trần Thị Hạnh được phát hiện cách vị trí con tàu gặp nạn khoảng 6 km.

Sáng 6/12, tại khu vực cống Chính Lý nối với sông Văn Úc, địa phận thôn Chính Lý, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Hạnh (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), một trong hai nạn nhân trong vụ chìm tàu gạch trên sông Văn Úc vào ngày 1/12 vừa qua. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, đến trưa 6/12, thi thể bà Hạnh đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, như Đài TNVN đã đưa tin, sáng 1/12, tàu chở gạch của hai vợ chồng ông Trần Đức Hưng và bà Trần Thị Hạnh (trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đang chạy trên sông Văn Úc (Hải Phòng), đến đoạn giao giữa sông Văn Úc và sông Mới thì không may gặp nạn. Người dân gần khu vực đó nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ chồng ông Hưng và dùng thuyền ra cứu giúp nhưng do nước sông sâu và chảy xiết nên tàu của vợ chồng ông Hưng đã chìm trước khi người dân địa phương ra tới nơi.

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng), Công an huyện An Lão đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm hai nạn nhân và con tàu mất tích. Đến chiều 4/12, thi thể ông Trần Đức Hưng được phát hiện nổi trên mặt sông, cách vị trí con tàu bị đắm khoảng 300m. Chiều 5/12, lực lượng chức năng và gia đình cũng đã tiến hành trục vớt con tàu. Nguyên nhân của vụ việc đang được các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ./.