Đắk Nông điều chuyển GĐ Bệnh viện tỉnh vì không quyết liệt chống dịch

Ngày 8/2, Sở Nội vụ Đắk Nông đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Quyết định điều chuyển.

Theo quyết định số 146/QĐ-UBND, ngày 7/2/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, ông Trần Thanh Bình được điều động đến nhận công tác tại Sở Y tế Đắk Nông, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Y tế phân công. Lý do điều chuyển là bởi ông Trần Thanh Bình chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ do các cấp giao trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra.

Cụ thể ông Trần Thanh Bình đã chưa chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư và bảo hộ lao động để phục vụ công tác khám và điều trị tại bệnh viện; chưa chuẩn bị khu cách ly tiếp đón bệnh nhân khi có dấu hiệu. Ngoài ra, vấn đề tập huấn chuyên môn, phác đồ điều trị cho cán bộ nhân viên y tế tại cơ sở chưa được triển khai quyết liệt…

UBND tỉnh Đắk Nông cũng tạm giao ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thay ông Trần Thanh Bình./.