Đắk Nông nỗ lực đưa nước ở hồ thủy điện Đắk Kar về ngưỡng an toàn

Đến đầu giờ chiều 9/8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông khẳng định, mực nước hồ thủy điện Đắk Kar (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã về mức ổn định, an toàn.

Hồ thủy điện Đắk Kar tạm thời được an toàn.

Công trình thủy điện Đắk Kar có công suất 12MW, do Công ty Thủy điện Đắk Kar làm chủ đầu tư và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được đưa vào vận hành, khai thác. Trong các ngày từ 6 - 8/8, tổng lượng mưa đo được tại một số điểm xung quanh hồ thủy điện Đắk Kar dao động từ 300 - 700mm, làm cho mực nước trên các sông suối chảy về hồ lên nhanh. Do lượng nước đổ về hồ tăng mạnh (có thời điểm trên 150m3 mỗi giây), cửa van tràn của hồ thủy điện không vận hành được nên mực nước trên hồ lên rất nhanh. Đến rạng sáng 8/8, mực nước đã dâng cao bằng mặt đập và tại một số vị trí đã bắt đầu tràn qua, nguy cơ vỡ đập rất cao.

Trước tình hình đó, đơn vị chủ đầu tư và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân cũng như an toàn công trình. Đầu tiên, Đắk Nông đã kêu gọi, hỗ trợ gần 200 hộ dân khu vực hạ du hồ thủy điện di dời tài sản về nơi an toàn và không để người dân lưu trú trong nhà rẫy. Song song với đó, đơn vị chủ đầu tư cho phá đường ống áp lực để tháo nước lòng hồ; đắp bao cát trên đỉnh đập để ngăn nước tràn qua; và triển khai gia cố thân đập, chống xói lở.

Ông Lê Mai Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết: “So với ngày 8/8 thì mực nước giảm nhiều. UBND huyện Đắk R’Lấp đã chỉ đạo công ty trực 24/24, tập trung khắc phục van xả lũ, để đập giảm mực nước”.

Để phòng ngừa tình huống mưa lũ kéo dài, mực nước về hồ tiếp tục tăng mạnh gây vỡ đập, đơn vị chủ đầu tư cũng khoan lỗ sẵn trên thân đập tại một số vị trí để sẵn sàng cho nổ mìn trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời triển khai lực lượng xử lý tình trạng kẹt của van tràn xả lũ. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến trưa 9/8, mực nước hồ thủy điện Đắk Kar đã rút hơn 1,5 mét so với trưa 8/8. Nước trong hồ đang tiếp tục được tháo qua đường ống áp lực và qua van tràn phía trên van xả (do van xả bị kẹt, không vận hành được). Tốc độ xả bình quân khoảng 80m3 mỗi giây, mực nước trong hồ đang giảm khoảng 1cm mỗi giờ và hiện đang ở mức thấp hơn đỉnh đập gần 3 mét...

Ông Chu Văn Quyền, Giám đốc Công ty Thủy điện Đắk Kar nói: “So với ngày 8/8, nước đã rút được khoảng 1,7 mét. Xác suất sự cố, rủi ro giảm đi nhiều. Trong trường hợp thời tiết quá bất thường, chúng tôi sẽ mở một đoạn bên bờ vai phải của đập từ 3 - 5 mét, dài 15 mét để chủ động thoát nước”.

Lượng mưa trong ngày 9/8 đã giảm nhiều so với các ngày trước đó nhưng thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, mưa to đến rất to vẫn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương tập trung túc trực 24/24 để xử lý các sự cố phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư tập trung nhân lực vật lực xử lý sự cố van xả tràn và chủ động các phương án khắc phục, bảo vệ thân đập trong trường hợp mưa lớn, nước lũ tràn về nhiều và mực nước hồ thủy điện dâng cao./. Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn đe dọa đập thủy điện Đăk Kar VOV.VN - Trong những ngày tới khu vực Tây Nguyên có mưa lớn đe dọa công trình thủy điện Đăk Kar đang thi công, có nguy cơ vỡ đập.