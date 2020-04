Đảm bảo nhu yếu phẩm để người dân Hạ Lôi yên tâm cách ly y tế

Nỗ lực giúp nhân dân Hạ Lôi yên tâm phòng, chống dịch

Ông Tạ Quang Thái – Chủ tịch xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết, sau khi có quyết định cách ly y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Mê Linh đã thành lập 9 điểm chốt (gồm 90 người) trong đó có 3 chốt mềm phục vụ cứu thương những người có bệnh nặng, cung cấp nhu yếu phẩm,…6 chốt cứng tuyệt đối không cho người ra vào.

Lãnh đạo xã Mê Linh họp trực tuyến để phòng, chống dịch.

“Đêm 8/4, Binh chủng hóa học đã về phun hóa chất trên địa bàn toàn thôn Hạ Lôi, còn trung tâm y tế huyện sẽ phun khử khuẩn toàn thôn mật độ 1 tuần 2 lần. Nhu yếu phẩm thì phòng kinh tế huyện đã kiểm tra, giám sát để đảm bảo cung cấp đúng chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bán đúng giá…Thời gian tới, hàng ngày chúng tôi sẽ họp các tổ để triển khai thực hiện, quyết tâm đảm bảo nhu yếu phẩm theo thời gian cách ly, tuyên truyền để nhân dân yên tâm, quyết tâm thực hiện thời gian cách ly đạt hiệu quả tốt”, ông Thái cho hay.

Theo ông Thái, riêng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Mê Linh đã phải ăn, ở tại chỗ để họp bất kỳ lúc nào, thực hiện nhiệm vụ 24/24, triển khai báo cáo hàng ngày trực tuyến, làm nghiêm theo ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện.

Các chốt vào thôn Hạ Lôi.

Từ khi có Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi trong 28 ngày kể từ ngày 8/4 do ghi nhận 1 trường hợp (bệnh nhân 243) dương tính với Covid-19 tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, UBND huyện Mê Linh đã quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ thôn, tổ dân phố và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Đối với cơ quan, đơn vị thuộc huyện không thuộc trường hợp cần thiết, mỗi đơn vị bố trí 1 lãnh đạo và 1 cán bộ làm việc tại phòng, còn lại các cán bộ, công chức làm việc bằng công nghệ thông tin tại nhà.

UBND huyện Mê Linh tổ chức họp trực tuyến với các xã, thị trấn.

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 9/4, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết: "Dự báo trong những ngày tới tại Hạ Lôi sẽ có vướng mắc về nhu yếu phẩm, an sinh xã hội, chăm sóc y tế,...vì vậy, cần quan tâm sát sao. Có thể cho người dân đi chăm sóc hoa ở gần nhà nhưng chỉ có thể đi 2 người và đeo khẩu trang, bảo hộ đầy đủ theo quy định. Còn không được bán hoa ra bên ngoài khu vực cách ly. Cần nâng cao công tác tuyên truyền nhất là tại xã Mê Linh, từ đó sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi”.

Ông Trọng chỉ đạo, tiếp tục rà soát những người là F1, F2, F3 để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi y tế. Tổ chức thực hiện các biện pháp đáp ứng y tế tại ổ dịch như: phun thuốc khử khuẩn, thu gom rác thải, giám sát sức khỏe, chăm sóc sức khỏe người dân. Đảm bảo các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho người dân trong vùng cách ly, tiếp tục rà soát các ca đặc biệt liên quan đến Bạch Mai và người đi từ nước ngoài về...

Lực lượng y tế đến rà soát trên địa bàn thôn Hạ Lôi.

“Lãnh đạo xã Mê Linh lúc này cũng đang trong vùng cách ly với nhân dân Hạ Lôi nên tạm thời không lên huyện, có việc gì điện thoại và liên lạc trực tuyến để tập trung phòng, chống dịch cùng với nhân dân”, ông Trọng nhấn mạnh.

Thực hiện các kế hoạch phục vụ người dân Hạ Lôi trong 28 ngày cách ly

Thôn Hạ Lôi có 2.073 hộ dân với 10.872 nhân khẩu đang nằm trong vùng cách ly. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh bố trí 250 người và phương tiện tham gia thực hiện công tác trong 28 ngày.

Người dân được lực lượng y tế tuyên truyền nhắc nhở công tác phòng chống dịch.

Để điều phối nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian cách ly tại nhà do dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh đã yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh đảm bảo số lượng, chất lượng, ổn định giá bán, an toàn thực phẩm để tổ chức cung ứng kịp thời đến vùng cách ly. Công tác điều phối nhu yếu phẩm phải đảm bảo yêu cầu về an toàn dịch bệnh theo quy định.

Các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện (về mặt bằng, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh…) được phép mở cửa kinh doanh để phục vụ người dân trong thời gian thực hiện cách ly theo sự chỉ đạo của UBND xã Mê Linh.

Nhiều cửa hàng trong xã Mê Linh đóng cửa vì dịch Covid-19.

Nhóm các mặt hàng nhu yếu phẩm cần cung cấp như: Gạo, ngô, khoai, sữa cho trẻ em,...Rau, củ, quả, trứng các loại, thịt gia súc, thịt gia cầm…Nhu yếu phẩm thiết yếu: Muối, nước mắm, mì chính, bột canh, bột giặt, xà phòng, giấy,...Thức ăn chăn nuôi gia súc: Cám lợn, cám gà, trâu bò; Thuốc y tế và vật tư y tế; một số vật tư thiết yếu khác.

Yêu cầu giá các mặt hàng cung cấp phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ theo quy định, không tăng giá bất hợp lý so với thị trường.

Nhu yếu phẩm được chuyển vào khu vực cách ly.

Các sản phẩm cung cấp được niêm yết giá công khai tại các khu vực cung cấp trên địa bàn thôn Hạ Lôi xã Mê Linh. Trước mắt, người dân thôn Hạ Lôi sử dụng các dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm tại chỗ để đảm bảo sinh hoạt bình thường.

UBND xã Mê Linh lập danh sách và chỉ định các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đang kinh doanh trên địa bàn thôn Hạ Lôi (mỗi xóm có ít nhất 1 - 2 địa điểm bán hàng theo từng loại nhu yếu phẩm) phù hợp về khoảng cách để thuận lợi cho nhân dân trong quá trình mua hàng.

Tổ chức sắp xếp lại hoạt động kinh doanh tại chợ Hạ đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu và đáp ứng điều kiện phòng dịch (các sạp hàng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, có lối đi riêng hoặc 1 chiều...).

Xã Mê Linh có khoảng 150 ha đất nông nghiệp, riêng thôn Hạ Lôi có khoảng hơn 100 ha chủ yếu trồng hoa, cây cảnh đã bị tác động bởi dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp, cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể khi có nhu cầu nhập hàng hóa chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung ứng trong hệ thống bán hàng của doanh nghiệp hoặc liên hệ với các doanh nghiệp do UBND huyện, Sở Công thương giới thiệu để được cung cấp hàng hóa./.