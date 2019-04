Đâm vào đuôi xe container đang dừng, xe tải bị nát đầu

Khoảng 6h sáng 9/4, xe tải cẩu mang BKS: 51D-206.21 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Suối Tiên về quận 12, TP HCM.

Khi vừa qua khỏi cầu vượt Sóng Thần khoảng 500 m (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), tài xế xin chuyển làn để tránh xe container BKS: 51C-49229 đang dừng đỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Bất ngờ, một xe khách lưu thông với tốc độ cao từ phía sau bên phải vượt qua làm cho tài xế xe tải không kịp xử lý và đã húc thẳng vào đuôi xe container đang dừng.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu xe tải vỡ nát, biến dạng, dính chặt vào đuôi container. Rất may, thời điểm xảy ra va chạm, phụ xe đang ngủ ở ghế sau và tài xế kịp co chân nên cả hai đã an toàn.

Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, giao thông trên quốc lộ 1 nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển hết sức khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt giải quyết hiện trường va chạm và lấy lời khai các nhân chứng. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong. Hiện nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ./.



Thanh Tùng/VOV Giao thông

