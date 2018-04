Dân câu cá làm thiên nga bị thương, lực lượng trông coi “ngó lơ“

Ngày 17/4, thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, một cá thể thiên nga bị thương do trúng phải lưỡi câu ba tiêu của người dân câu cá trộm trên hồ. Cá thể này đã được đưa về nơi nuôi dưỡng chăm sóc và đang dần hồi phục. Như vậy, hiện tại hồ Thiền Quang chỉ còn 11 con thiên nga (5 trắng, 6 đen). Những tưởng sau sự việc hy hữu, công tác bảo vệ đàn thiên nga sẽ được thắt chặt, đặc biệt nhắc nhở người dân không được câu cá. Tuy nhiên, ghi nhận của PV VOV.VN sáng 18/4, một vài người dân vẫn vô tư câu cá tại hồ. Ngoài việc thiếu ý thức của người dân thì trách nhiệm của đơn vị trông coi cũng không được coi trọng khi đã xác định nguyên nhân khiến thiên nga bị thương là do trúng lưỡi câu cá? Loại lưỡi chùm được người dân sử dụng để câu cá tại hồ Thiền Quang. Lực lượng trông coi thiên nga thản nhiên đi qua mà không nhắc nhở? Được biết, khu vực này cũng là nơi thường xuyên xuất hiện người dân câu cá trộm vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Đầu tháng 2/2018, đàn thiên nga 12 con được đem thả tại hồ Thiền Quang. Thời điểm đó, đơn vị quản lý phải cắt cử người trông coi cả ngày lẫn đêm. Do nghi ngại nhiều vấn đề như: người dân chọc ghẹo, vật nuôi tấn công, mất cắp... Trước đó, đàn thiên nga được thả tại hồ Gươm trong 1 buổi chiều nhưng không nhận được sự đồng ý của chính quyền thành phố. 9586f97462571c0038948403d5be761e/5ad9ecb4/2018_04_18/nbc3pdJLUDg/cauthiennga.mp4

