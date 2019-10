Dân Thủ đô say sưa trong tiếng nhạc của dàn kèn công an bên Hồ Gươm

Từ 19h15 - 21h15 ngày 12/10, các nhạc công của đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an biểu diễn, diễu hành phục vụ người dân Thủ đô và du khách thập phương quanh phố đi bộ Hồ Gươm.

Buổi biểu diễn là món quà tinh thần được Bộ Công an gửi đến nhân dân Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Các chiến sĩ công an ôm kèn tấu lên những âm hưởng hào hùng khiến mọi người như được sống lại không khí ngày giải phóng cách đây 65 năm.

