Dân vây nhà máy thủy điện yêu cầu làm rõ cái chết của nạn nhân

Ngày 24/5, theo thông tin từ UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc xả nước phát điện của của thủy điện Nậm Nơn khiến 1 người tử vong.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể anh May đã được tìm thấy.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 13h45’ ngày 23/5, tại khu vực dưới đập thủy điện Nậm Nơn cách cửa xả của thủy điện Nậm Nơn khoảng 40m, thuộc địa bàn bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng đã xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền.

Vào thời điểm trên hai anh em ruột là Vi Văn May và Vi Văn Thân đang chèo thuyền đánh bắt cá thì bất ngờ thuyền bị lật làm anh Vi Văn May (SN 1985, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng) bị nước cuốn trôi. Còn anh Vi Văn Thân may mắn thoát chết.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 50m về phía hạ lưu.

Ngay sau khi tìm thấy được thi thể nạn nhân anh Vi Văn May, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân đến cổng nhà máy thủy điện Nậm Nơn đóng trên địa bàn, để làm rõ trách nhiệm.

Trong đêm, ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư huyện ủy huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các cấp chính quyền có mặt tại trụ sở nhà máy thủy điện Nậm Nơn ổn định tình hình an ninh trật tự cũng như tuyên truyền vận động gia đình đưa thi thể của anh May về nhà an táng theo phong tục địa phương.

Cho rằng cái chết của anh May là do nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước không thông báo theo quy trình dẫn đến tai nạn lật thuyền nên người nhà đòi nhà máy làm rõ trách nhiệm và khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, lập biên bản thống nhất sự việc giữa nhà máy thủy điện Nậm Nơn và người nhà nạn nhân cùng chính quyền địa phương thì người dân và người thân của anh May mới đưa thi thể anh về gia đình để mai táng.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.