Đằng sau những vụ tai nạn giao thông: Nước mắt chảy vào trong

Ngôi nhà của anh Hồ Văn Đạt, ở thôn Pa Lu, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trở nên vắng lạnh kể từ ngày vợ của anh chết do tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Vợ anh Đạt là chị Trần Thị Thúy. Chị bị tai nạn giao thông trong lúc trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ coi thi THPT Quốc gia vào cuối tháng 6 năm nay. Chồng mất vợ, 2 con gái mồ côi mẹ, căn nhà thiếu vắng bàn tay người phụ nữ trở nên trống trải, lạnh lẽo. Đứa con gái út bị khuyết tật bẩm sinh, không thể nói được. Hai vợ chồng anh Đạt dự định sau khi chị Thúy hoàn thành nhiệm vụ coi thi sẽ đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh.

Thế nhưng mọi dự định đều tan biến khi chị Thúy gặp tai nạn giao thông và vĩnh viễn ra đi. Từ ngày mẹ mất, 2 đứa con gái trở nên trầm cảm, không chịu ăn uống, ít nói và khóc nhiều vì nhớ mẹ. Anh Hồ Văn Đạt tâm sự, nhiều lúc thấy 2 đứa con khóc anh cũng khóc theo, cả 3 cha con ôm nhau nước mắt đầm đìa nhìn lên di ảnh chị Thúy.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại điểm đen giao thông tại thành phố Đông Hà.

"Cuộc sống trước mắt rất khó khăn, nhà phải đi thuê, mọi việc phải tự thân làm hết. Khó khăn về vấn đề học hành, chữa trị bệnh cho con. Đợt vừa rồi 2 vợ chồng định sắp xếp để đưa cháu vào thành phố Hồ Chí Minh, đợi mẹ cháu coi thi xong thì sẽ đưa cháu đi chữa bệnh. Kế hoạch lên như vậy nhưng không thực hiện được, người đi coi thi giờ mãi không về nữa, rất là buồn", ông Đạt nói.

Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng sau hơn 1 năm xảy ra đại tang vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mát. Nhớ lại ngày 30/7/2018, cả thôn bàng hoàng khi nghe tin xe ô tô rước dâu bị tai nạn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khiến 13 người tử vong. Các nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là người thân trong một dòng họ ở tỉnh Quảng Trị. Hầu hết những người bị nạn hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu là làm nông nên chỉ đủ ăn, đủ mặc.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A qua thành phố Đông Hà.

Những nạn nhân đều là trụ cột kinh tế của gia đình. Họ ra đi để lại cho gia đình nỗi đau vợ mất chồng, chồng mất vợ, con cái mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong căn nhà cấp 4 ở thôn Lương Điền, 4 chị em Nguyễn Thị Quỳnh Như (27 tuổi), Nguyễn Khắc Tây (24 tuổi), Nguyễn Thị Như Nguyệt (15 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Liên (12 tuổi) trở thành những đứa trẻ mồ côi sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Cả cha và mẹ của các em đều tử vong trên chuyến xe rước dâu định mệnh. Tây và chị gái đang học liên thông, vẫn chưa có việc làm. Hai đứa em gái sau cùng đang còn học phổ thông, các em sống phụ thuộc vào cha mẹ. Giờ cha, mẹ đã mất, cả 4 chị em bơ vơ, không biết trông cạy vào ai.

Ông Nguyễn Văn Hóa, 50 tuổi, ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn cho biết, hơn 1 năm sau ngày đại tang, nỗi đau của người thân, hàng xóm vẫn chưa nguôi. Bi đát nhất là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Khắc Long. Nhà anh Long có 5 người thì 4 người bị tử vong trong vụ tai nạn ấy. Ông Nguyễn Văn Hóa cho biết, thỉnh thoảng ông sang lo hương khói cho những người đã khuất.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

"Gia đình ông chồng mất sớm, gia đình khó khăn, hoàn cảnh lắm, cực khổ hết. Giờ hiện tại trong nhà chết hết 4 người, chỉ còn được một thằng con trai thôi. Mặc dù mình không phải là máu ruột nhưng vẫn chảy nước mắt, rất đau thương, đau khổ lắm", ông Hóa cho hay.

Trên địa bàn Quảng Trị, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 97 người, làm 90 người bị thương, thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Trong tháng 10 vừa qua, tại địa phương này liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể như vụ va chạm giữa 2 xe máy xảy ra ngày 13/10 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ka Hẹp, xã Tà Rụt, Đakrông đã làm 4 người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân trong vụ tai nạn này đều ở độ tuổi học sinh.

Rồi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 16/10, trên Quốc lộ 1A (tuyến tránh) đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh cũng đã làm 3 người trong 1 gia đình tử vong. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Quảng Trị hầu hết do lỗi của người điều khiển phương tiện, trong đó có nhiều trường hợp sử dụng rượu, bia dẫn đến không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, không nhường đường gây ra những vụ tai nạn thương tâm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay trên địa bàn xuất hiện nhiều “điểm đen” tai nạn giao thông đang được đơn vị đề xuất giải quyết dứt điểm.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

"Ban An toàn giao thông đã xây dựng các biện pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành và các địa phương để triển khai thực hiện. Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và những người tham gia giao thông", ông Tuấn cho hay./.