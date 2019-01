Đánh lái tránh xe máy, xe container lật ngang trên quốc lộ

PC_Article_AfterShare_1

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 16/1, trên Quốc lộ 1A (xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 77C - 158.28 kéo theo rơ-moóc 77R-024.04 chở đầy hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm trên thì gặp một phụ nữ điều khiển xe máy cắt ngang qua quốc lộ.

Chiếc xe container lật chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Để tránh đâm trúng người phụ nữ, tài xế xe đầu kéo đã vội đánh lái sang hướng khác khiến chiếc xe lao vào dải phân cách bằng bê tông lật chắn ngang đường.

Đúng lúc này một chiếc xe bán tải chạy đến đã bị chiếc xe container đè trúng khiến xe này hỏng nặng. Hai lái xe đều bị thương và được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tại hiện trường chiếc xe container lật chắn ngang quốc lộ 1A, hàng tấn hoa quả đổ ra mặt đường quốc lộ. Người dân hai bên đường đã giúp tài xế thu dọn hoa quả, hàng hóa. Vụ tai nạn cũng khiến quốc lộ 1A bị ách tắc nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện kẹt trên quốc lộ nhiều giờ liền.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu và Đội CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER