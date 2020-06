Danh tính 3 nạn nhân xấu số bị đá vùi ở Điện Biên

Dù hết sức nỗ lực và khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, song đến nay, nạn nhân thứ 3 vẫn đang bị vùi lấp trong đống đá hàng trăm m3 và chưa được tìm thấy.



Các nạn nhân trong vụ tai nạn mỏ đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh gồm: Hạng A Sở, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Đinh Văn Ý, sinh năm 1991 và Bùi Văn Hài, sinh năm 1983 cùng quê tại tỉnh Ninh Bình. Trong tối qua, nạn nhân Đinh Văn Ý đã được gia đình đưa về quê mai táng, còn gia đình nạn nhân Hạng A Sở trong sáng nay cũng đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ từ phía công ty và đưa nạn nhân về nhà.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 3 vẫn đang gặp nhiều khó khăn bởi hiện chưa xác định được vị trí đứng của nạn nhân này trước khi tai nạn xảy ra.

Trong sáng 2/6, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng nhiều sở, ngành liên quan đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để tiếp tục có những chỉ đạo tiếp theo trong công tác tìm kiếm nạn nhân thứ 3 đang bị vùi lấp. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn.



Theo Chỉ huy trưởng kíp nổ của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh, buổi chiều qua, 3 công nhân nêu trên nhận nhiệm vụ lên vách đá đặt 3 lỗ mìn, mỗi lỗ khoan sâu từ 6 đến 11 mét và đặt 150kg thuốc, 5 kíp nổ để tiến hành khai thác đá. Khi tai nạn xảy ra mới chỉ có 1 lỗ mìn nổ, 2 lỗ còn lại vẫn còn 100kg thuốc nổ nằm phía trên vách đá và hiện chưa xác định được vị trí.



Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đã yêu cầu chính quyền huyện Điện Biên, các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối để tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm ra nguyên nhân chính của vụ việc, cũng như khẩn trương tìm thi thể nạn nhân còn lại.



Đối với 2 lỗ thuốc nổ trên vách đá sẽ ưu tiên xử lý ngay để tránh gây nguy cơ mất an toàn cho lực lượng thực hiện điều tra. "Việc này chúng tôi đã chỉ đạo chỗ lực lượng công an và lực lượng quân đội, đặc biệt là lực lượng công binh phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của công ty ở đây để xác định rõ khối thuốc nổ, vị trí khối thuốc nổ và có phương án để phá khối thuốc nổ đó, đảm bảo an toàn cho các lực lượng khi triển khai các lượng lượng tiếp theo", ông Đô nói.

Như đã đưa tin, chiều 1/6, tại khu vực mỏ đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên đã xảy ra tai nạn nổ mìn nghiêm trọng làm 3 người chết.



Khối lượng đá đổ xuống là khoảng 100m3, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân thứ 3 đang gặp nhiều khó khăn do chưa xác định được vị trí đứng của nạn nhân này trước khi tai nạn xảy ra. Các cơ quan chức năng cũng tính đến khả năng nạn nhân bị sức ép bay ra phía sau núi, chứ không rơi xuống phía dưới khu vực khai trường. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa tìm và chưa xử lý được 2 lỗ thuốc nổ phía trên, thì công tác tìm kiếm vẫn chưa thể tiến hành./.