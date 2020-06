Danh tính 3 người tử nạn trong vụ xe container đè xe limousine

Liên quan đến vụ tai nạn lúc 22h30 hôm qua (17/6) giữa xe Container và xe Limousine trên QL18 (đoạn qua xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh): Hiện cả 3 người trên xe Limousine đều đã tử vong.



Như tin đã đưa, khoảng 22h30 hôm qua (17/6) tại Km 256+600 QL18 đoạn qua thôn 6, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, anh Lê Thanh Hải (SN 1967, trú tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe container đầu kéo BKS 14C-00986, rơ moóc 14R-00716 đi hướng thành phố Móng Cái - Hạ Long.

Khi đến đoạn đường trên, xe container do anh Hải điều khiển lật đổ sang bên trái, thùng container đè trúng xe ôtô BKS 79B-029.12 đi ngược chiều do anh Hoàng Minh Hà (SN 1980, trú tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, trên xe chở anh Dương Văn Tú (SN 1975, trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và chị Hà Minh Trang (SN 1997, trú tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là Giám đốc và Kế toán của chi nhánh Công ty Cổ phần du lịch vận tải Tam Long Á Châu (địa chỉ tại số 246 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh). Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe container Lê Thanh Hải đã đến Công an huyện Hải Hà trình báo.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên xe ô tô BKS 79B-029.12 đều tử vong, chiếc xe bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

Ông Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, cả 3 người đi trên xe limousine đều tử vong. Huyện Hải Hà đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hải Hà đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.