Danh tính các nạn nhân vụ xe khách cháy ở đường vành đai 3

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo Đội CSGT số 6 (PC67 - CA TP Hà Nội), danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: một người tử vong được xác định là chị Lê Thị K. (SN 1982, quê Yên Thành, Nghệ An) đang mang bầu tháng thứ 6; một người bị thương nặng là tài xế xe khách tên Bùi Anh Thế (quê Nghệ An).

Nạn nhân tử vong là phụ nữ mang bầu gần 6 tháng tuổi, quê ở Nghệ An.

“Vụ tai nạn khiến chiếc xe giường nằm cháy rụi hoàn toàn, một người phụ nữ chết cháy trên xe khách, tài xế xe khách giường nằm cũng bị thương nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu”, vị lãnh đạo Đội CSGT số 6 thông tin.

Như tin đã đưa, vào khoảng 4h50 ngày 11/7, tại đường vành đai 3 trên cao đoạn đối diện tòa nhà Viglacera (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách loại 47 chỗ mang BKS: 37B-018.42 do anh Bùi Anh Thế (Nghệ An) điều khiển húc vào đuôi xe container mang BKS: 34C-193.15 kéo rơmoóc 34B-019.06 do anh Trần Bá Huy (Hải Dương) điều khiển.

Sau cú húc mạnh làm 2 người thương vong, xe ô tô khách bị thiêu rụi hoàn toàn; phần đuôi bên phải bánh rơmoóc bị nổ lốp và cháy rụi, ngoài ra, một xe máy ở cạnh ô tô khách cũng bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ./.

