Danh tính gã đàn ông sàm sỡ cô gái ở chung cư Mipec Long Biên

Chiều 4/9, trả lời phóng viên, đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, qua xác minh ban đầu, người đàn ông trong video clip ghi lại có hành động sàm sỡ là Đào Đức Thành (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Hình ảnh đối tượng sàm sỡ thô bạo cô gái trẻ.

Sau khi Công an quận Long Biên triệu tập lên làm việc, tại trụ sở công an, Thành khai nhận do uống rượu say, không làm chủ được hành vi nên đã có hành vi không chuẩn mực, trêu ghẹo, sờ soạng chị M trong tầng hầm để xe, sau đó, nhiều người có mặt ở khu vực đó vào can ngăn và xảy ra xô xát với Thành.

“Thành cho biết, do say rượu nên không nhận thức được hành vi, sau khi xem lại camera, Thành nhớ ra sự việc và cảm thấy rất hối hận về hành động đã làm”. Đại diện Công an quận Long Biên cho biết thêm, nạn nhân của vụ việc là chị L.H.M. (SN 1991) đã làm đơn trình báo gửi cơ quan an đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Thành được đưa về Công an phường Ngọc Lâm trong tình trạng say xỉn. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Hiện cơ quan công an cũng đang rà soát, xác minh mức độ thương tích của những người xô xát với Thành (nếu có) để làm cơ sở điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 21h45' ngày 2/9, khi chị L.H.M. đến chung cư này thăm bố mẹ trong lúc đứng ở hầm gửi xe B2 thì chị M. bị một gã đàn ông lạ mặt tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ thô bạo.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Trần Dũng, đại diện Ban Quản trị chung cư Mipec Riverside (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), ngay sau đó chị M. hét lên và có 2 cô gái khác đi tới can ngăn thì đối tượng đấm thẳng vào mặt một cô gái rồi tiếp tục có những lời lẽ thô tục với cả 3 người. Tiếp đó, một nam cư dân lớn tuổi chạy tới can thiệp cũng bị đối tượng hành hung chảy máu mặt.

Được biết, sau khi đến nhà bạn tại tầng 14 của tòa nhà, người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi xuống hầm xe máy B2 trong tình trạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.