Danh tính nạn nhân vụ xe Mercedes tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội

Theo đó, vụ TNGT kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 20/11/2019 tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa giữa xe ô tô BKS: 30G-007.85 do chị Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển đi trên đường Lê Văn Lương hướng về đường Láng.

Nơi xảy ra sự việc.

Khi di chuyển đến khu vực trên, xe ô tô do chị Thái điều khiển đã bất ngờ đã tông vào 3 xe mô tô và một xe đạp đi cùng chiều.

Danh tính các nạn nhân trong vụ TNGT được xác định gồm: Anh Trần Văn Thới (SN 1991; xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển xe mô tô BKS 18D1-418.18, sau xe chở Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); anh Phạm Văn Út (SN 1991; xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe mô tô mang BK: 18M1-2150; 1 xe mô tô không BKS và chưa rõ người điều khiển; 1 xe đạp chưa rõ người điều khiển.



Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, anh Út bị bỏng đang được cấp cứu Viện bỏng Quốc gia, nạn nhân Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu Bệnh viện đại học Y Hà Nội. Vụ tai nạn cũng khiến 5 phương tiện cháy toàn bộ.

Xe Mercedes tông liên hoàn các phương tiện khác

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, nữ tài xế lái xe ô tô Mercedes GLC 250 đã đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để trình diện.



Sau khi làm việc với nữ tài xế lái ô tô Mercedes GLC 250, Công an phường Trung Hòa đã bàn giao nữ tài xế cho đội Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy.



(Clip: Hoang T Nguyen)

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe không làm chủ được tốc độ, dẫn tới hậu quả khiến 1 cô gái tử vong. Sơ bộ ban đầu xác định lái xe Mercedes GLC 250 không sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra, xử lý./.