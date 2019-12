Đảo Bé- Lý Sơn bị cô lập, cấp gạo khẩn cứu đói cho dân

Ông Huỳnh Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và cơn bão số 7, đảo Bé đã bị cô lập với bên ngoài gần 2 tuần qua. Lương thực, thực phẩm thiết yếu trên đảo khan hiếm.

Lương thực được vận chuyển ra đảo Bé.

Chính quyền xã đảo khảo sát nắm bắt tình hình trong dân và xin chủ trương của UBND huyện Lý Sơn để xuất kho gạo cứu đói người dân. Hiện tại xã An Bình còn trữ 1,5 tấn gạo, đảm bảo cho người dân sử dụng trong khoảng 10 ngày bị cô lập.



Trước đó, các chuyến tàu vận tải hàng hóa từ đảo Lớn ( xã An Vĩnh) sang đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn) chở hàng chục tấn hàng hóa là lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân, nhưng do gió to, sóng lớn nên tàu không thể cập đảo.

Đảo Bé còn bị chia cắt với bên ngoài đến cuối tuần này. Đảo Bé hiện có 143 hộ, với trên 300 nhân khẩu, hiện có 250 nhân khẩu có mặt tại địa phương./.