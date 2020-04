Đến sáng 11/4, Việt Nam ghi nhận 257 ca mắc Covid-19

Tính đến 6h sáng 11/4, Việt Nam ghi nhận 257 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, 159 người từ nước ngoài chiếm 61,9% và 98 người lây nhiễm thứ phát. Không có ca mắc mới được ghi nhận trong vòng 12 giờ qua.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.337. Trong đó, c ách ly tập trung tại bệnh viện là 1.290 người, c ách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.005 người và c ách ly tại nhà, nơi lưu trú: 54.042 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đã 144 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi và h iện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh, gồm 7 0 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương; 39 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh; 4 ca đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện;

Đến nay, 20 ca đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính./.

PV/VOV.VN