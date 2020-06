Đi mò trai, nam thanh niên đuối nước tử vong

Vào khoảng 15h chiều 7/6, nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước tại đập Dè, thuộc địa bàn xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Sau 1 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.D.T tại đập Dè.

Nạn nhân được xác định là anh N.D.T ( SN 1998; quê quán huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Thời điểm trên anh N.D.T đi mò trai trên đập cùng với 2 người khác thì không may gặp nạn.



Trước đó vào khoảng 17h ngày 6/6, em Trần Ch. L (SN 2003, trú tại xã Nghĩa Đức, học sinh lớp 10, Trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa) ra hồ Khe Đá tắm cùng các bạn đã không may bị đuối nước, tử vong./.