Đi mót quặng, một phụ nữ sụp trong vũng bùn thải thiệt mạng

Tối 5/4, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn vừa thiệt mạng do sụp trong hố bùn thải.

Theo đó, chiều 5/4, chị Lô Thị Huế (trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Châu) cùng một số phụ nữ trên địa bàn xã đi mót quặng.

Một bãi bùn thải của mỏ quặng ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An)

Trên đường về nhà, chị Huế không may đi vào vùng đất bùn là bãi chứa đổ thải của mỏ khai khác quặng (nay đã đóng mỏ).

Do bùn thải còn nhão nhoẹt nên chị Huế càng cố vùng vẫy để thoát lên thì càng bị lún xuống. Mặc dù các phụ nữ đi cùng đã cố gắng cứu chị Huế nhưng không thể kéo được nạn nhân lên. Khi mọi người dân xung quanh đến cứu thì chị Huế đã tử vong.

Ngay trong đêm 5/4, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình chị Huế để đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó ngày 13/3, cũng tại khu vực xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), trong lúc đi mót quặng, cả 3 người dân trong xã bị đất đá vùi lấp do sập hầm mỏ./.

Trần Lộc/VTC News

