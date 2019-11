Diễn biến mới vụ chồng đánh vợ dã man rồi quay clip ở Bình Dương

Sáng 20/11, chị T.T.H.K (SN 1983, quê Đồng Nai) là người phụ nữ trong clip bị chồng đánh đập dã man ở Bình Dương cho biết, vẫn còn bị ám ảnh trước hành động vũ phu của chồng. Sau khi bị đánh, chị về điều trị tại Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để nhờ người thân chăm sóc.



Cảnh người chồng dùng chân đạp lên đầu vợ được cắt từ clip.

Hiện Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã sang Đồng Nai ghi nhận thông tin về vụ việc và xác định mức độ thương tích của chị K. Bước đầu xác định chị K bị tổn thương phần mềm, một số bộ phận trên cơ thể bị trầy xước bầm tím. Đầu bị sưng do va đập mạnh.

Theo ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, người đàn ông đánh vợ trong video lan truyền mạng xã hội là ông Nguyễn Thanh Hòa Hiệp (SN 1985, ngụ Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/11 tại một nhà trọ ở khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh. Clip đăng tải trên mạng do chính người chồng quay lại. Hiệp đã ra công an trình diện và khai nhận hành vi đánh vợ là do say.

Cơ thể người vợ bị tổn thương do chồng đánh.

Vị lãnh đạo này cho biết, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đã chuyển Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Thuận An điều tra xử lý theo đúng quy định.



Như VOV đã đưa tin, ngày 18/11 trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 7 phút quay lại cảnh người đàn ông chửi mắng, dùng chân đạp liên tục vào đầu, mặt người phụ nữ. Người phụ nữ van xin, ôm đầu chịu trận nhưng vẫn bị đánh. Nhận được tin báo, lãnh đạo phường An Thạnh đã yêu cầu công an phường đến nhà trọ xác minh vụ việc nhưng người đàn ông đã bỏ trốn. Người vợ đã được đưa về Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để điều trị./.